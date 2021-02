Le petit ami a brisé le visage de son partenaire avec un verre de whisky, puis a essayé de laver le sang sur son visage

Mme Fernandez a montré comment elle est passée d’une relation « parfaite » à des cicatrices permanentes

Mme Fernandez a partagé son histoire sur Instagram pour dénoncer la violence domestique et offrir un soutien aux autres qui souffrent.

Déclaration de Mme Fernandez après le procès:

«En attendant, je suis très heureux et en paix avec la vie que j’ai reconstruite huit mois plus tard. J’adore mon travail, mon appartement, mon chiot PTSD et mes amis.

«Je suis reconnaissant de mon rétablissement et j’ai accepté mes cicatrices.

« Tout ce que ce monstre m’a donné, je me suis donné dix fois avec l’aide et le soutien de mes proches.

« J’ai retrouvé mon esprit et mes amis s’occupent de moi avec tant de soin et de dévouement sans aucun stress ou drame qui y est attaché et c’est tout ce que je peux demander.

«Mesdames, il y a une si belle vie qui vous attend à l’autre bout, il y a des hommes qui vous aimeront et vous apprécieront sans violence et si vous êtes dans une situation similaire, je vous ai exhorté à faire ce pas.

«Reconnaissant et béni».