Le Pestana CR7 Marrakech de Cristiano Ronaldo sert de centre de refuge après le séisme au Maroc

L’hôtel de Cristiano Ronaldo au Maroc sert de refuge aux survivants qui cherchaient un abri après le grand tremblement de terre de vendredi. Le Maroc a été frappé par un séisme de magnitude 6,8 le 8 septembre. Il a entraîné la mort de plus de 2 000 personnes et blessé plus de 2 400 personnes. Au milieu du chaos, plusieurs organisations basées à Marrakech, dont l’hôtel Pestana CR7, ont offert une assistance aux personnes touchées par le tremblement de terre. Il est classé quatre étoiles et comprend une piscine extérieure, un centre de remise en forme, un restaurant et une terrasse. Mais l’hôtel a aujourd’hui mis de côté ses qualités haut de gamme pour servir d’hébergement de fortune aux survivants. Le geste merveilleux du célèbre footballeur portugais s’inscrit dans le cadre de l’effort collectif visant à renforcer les efforts de secours internationaux pour venir en aide aux victimes de la calamité.

Le Maroc a été frappé par le pire tremblement de terre de son histoire. Selon l’US Geological Survey, l’épicentre se situerait dans les montagnes du Haut Atlas, à environ 71 km de Marrakech. Dans une mise à jour sur la plateforme X, un international espagnol a évoqué la situation du tremblement de terre au Maroc. Elle a également évoqué les différents problèmes que traversaient les survivants car ils ne parvenaient pas à trouver un logement à proximité. « Les hôtels pareils… Nous avons dormi toute la nuit dans la rue et à sept heures du matin, ils nous ont dit que oui, nous pouvions nous approcher », a-t-elle déclaré, selon un rapport de MARCA.

Les morts et les destructions provoquées par le séisme ont suscité des réactions de la part de plusieurs footballeurs à l’image de CR7. L’international marocain Achraf Hakimi et ses coéquipiers font un don de sang pour venir en aide aux nécessiteux au lendemain de ce tremblement de terre. Hakimi a également posté sur les réseaux sociaux : « Nous traversons une période difficile… Il est temps de s’entraider pour sauver autant de vies que possible ». Il a enchaîné avec un autre message sur la plateforme X, exhortant les gens à donner du sang et à aider les victimes dans le besoin.

Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s’entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. نتعاونو و نساهمو جميع… pic.twitter.com/hGEubf2MAO – Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) 9 septembre 2023

Cristiano Ronaldo s’habitue peu à peu à sa vie au Moyen-Orient. Il a récemment remporté la Coupe des champions internationaux des clubs arabes avec Al Nassr, qui était également son premier trophée avec le club. Ronaldo a été phénoménal dans le tournoi en remportant le prix du meilleur buteur de la compétition. Il a également inscrit un doublé en finale de la compétition face à Al-Ittihad de Karim Benzema. Ronaldo a également parlé de sa rivalité historique avec Lionel Messi au cours de sa carrière de footballeur. Il a déclaré que la rivalité était désormais « terminée » car les deux joueurs essayaient de faire de leur mieux dans leurs nouveaux voyages sur différents continents.