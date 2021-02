Le pessimisme technologique fondé sur de «  vraies préoccupations  »

Le directeur de la technologie de Facebook, Mike Schroepfer, estime que le pessimisme qui entoure la technologie dans le monde d’aujourd’hui est «fondé sur de réelles préoccupations concernant les impacts négatifs de la technologie».

Dans une interview mardi avec le président de l’Oxford Union, la société de débat de l’Université d’Oxford, Schroepfer a déclaré que dans certains cas, « nous n’avons pas toujours fait les devoirs à l’avance » et a réfléchi à ce qu’un « mauvais acteur » pourrait faire avec un produit particulier avant de le commercialiser.

Un porte-parole de Facebook a déclaré mercredi à CNBC qu’il parlait de l’industrie de la technologie dans son ensemble par opposition à Facebook en particulier. Le géant des médias sociaux a été largement critiqué pour une gamme de problèmes, notamment la propagation de discours de haine et de désinformation, l’influence sur les élections, la dépendance et le fait de ne pas protéger les enfants sur sa plateforme.

«Ce qui est souvent vrai des nouvelles technologies et des avancées, c’est qu’elles ont souvent des exemples très clairs et aigus où les choses changent ou sont perturbatrices», a déclaré Schroepfer. « Il peut s’agir d’une perte d’emplois ou d’une nouvelle forme d’abus par des escrocs. C’est quelque chose qui est vraiment facile à comprendre comme » mauvais « . Et puis ils ont amélioré la qualité de vie de manière très générale. Donc, si je dis que j’ai augmenté le PIB global de 3 p. 100, j’ai rendu tout le monde un peu plus prospère, mais il est plus difficile de comparer ces préjudices très aigus et spécifiques. «

Schroepfer a déclaré que c’était aux technologues d’essayer de minimiser ou d’éliminer ces méfaits dès le début, ajoutant qu’il souhaitait aider les gens à comprendre que le monde ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans la technologie.

«Si vous revenez en arrière, 50 ans, 100 ans, 300 ans, et que vous regardez à quel point la vie était différente à l’époque par rapport à maintenant, le plus grand changement dans mon esprit est la technologie», a-t-il déclaré. « Il y a 300 ans, la plupart d’entre nous étions des agriculteurs de subsistance. Notre espérance de vie moyenne serait la moitié de ce qu’elle est aujourd’hui. »

Schroepfer a ajouté: « Il est important pour nous tous d’être conscients des risques, tout en étant optimiste quant à l’avenir meilleur que nous pouvons construire. »