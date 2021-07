Le personnel syndical licencié alors que les membres démissionnent et que les factures du scandale d’antisémitisme s’accumulent

Le personnel syndical a été informé qu’il y aurait des licenciements massifs, apparemment imputés aux membres quittant le parti et au coût des cas d’antisémitisme.

Des plans sont en cours de discussion pour supprimer jusqu’à 90 emplois – environ un quart de la masse salariale – alors que Keir Starmer cherche à réparer les finances brisées du Labour.

Une réunion a été avancée à mardi, après la fuite des plans, ce qui a suscité de furieuses critiques de la part de David Evans, secrétaire général du Labour – qui a accusé le responsable de la fuite d’alimenter «l’agenda des conservateurs».

« Je suis en colère que cela se soit produit en raison de l’impact que cela aura sur le personnel du parti », a déclaré M. Evans, dans un e-mail qui a également été divulgué, au Liste de travail site Internet.

« La fuite d’informations à la presse permet simplement au gouvernement de se tirer d’affaire et de jouer dans le programme des conservateurs. »

M. Evans aurait imputé la crise financière du Labour aux membres perdus et aux retombées du scandale de l’antisémitisme, sous la direction de Jeremy Corbyn.

On pense qu’une indemnité de départ volontaire a été offerte à tout le personnel financé par le Comité exécutif national au pouvoir.

Le rapport annuel le plus récent du Labour a montré qu’il employait 367 personnes étaient employées par le parti à la fin de 2019, dont beaucoup à son siège de Southside à Victoria, Londres.

Il y a déjà eu des licenciements parmi les organisateurs communautaires – les militants de base favorisés par M. Corbyn, mais dont la valeur a été contestée par les militants du parti.

Lors d’une réunion du NEC aujourd’hui, l’organe devrait approuver l’expulsion des membres de quatre factions d’extrême gauche qui seront proscrites.

Les groupes – Resist, Labour Against the Witchhunt, Labour In Exile et Socialist Appeal – sont accusés de minimiser l’antisémitisme ou les opinions extrêmes.

Cette décision a été attaquée par Richard Burgon, un proche allié de Corbyn, qui a accusé Sir Keir de faire la guerre à « une tradition politique dans laquelle le leader travailliste a commencé sa vie politique ».

« La direction travailliste doit mener le combat contre les conservateurs car ils causent encore plus de souffrances avec leur réponse imprudente à cette crise, sans chasser les jeunes socialistes de notre parti », a tweeté M. Burgon.

Andrew Scattergood, coprésident du groupe populaire Momentum, a déclaré à propos des pertes d’emplois : « Keir Starmer a pris le contrôle du parti le plus riche de Grande-Bretagne et l’a écrasé.

« En revenant cyniquement sur ses dix promesses et en chassant les membres de la base qui ne sont pas d’accord avec lui, il a amené notre parti au bord du désastre.

Les finances du parti travailliste ont été durement touchées par la lutte contre trois élections générales en six ans et par le départ de certains membres de gauche suite au virage du parti vers la droite.

Il y a également eu une série d’affaires juridiques coûteuses, après que le scandale d’antisémitisme a conduit à une réprimande officielle de l’organisme de surveillance des égalités – et à la suspension de M. Corbyn du parti parlementaire.

Le parti a versé une somme à six chiffres pour régler une affaire intentée par sept anciens employés et un journaliste chevronné de la BBC, admettant les avoir diffamés à la suite d’une enquête de Panorama.