Des images ont émergé montrant le personnel se précipitant pour assister au vice-président de la Turquie après que la santé du politicien ait semblé se détériorer lors d’un discours télévisé.

La santé du vice-président turc, Fuak Oktay, s’est inquiétée lundi après avoir semblé insulter ses mots lors d’un discours, avant de faire une pause de 13 secondes.

Dans les vidéos publiées en ligne, on peut voir des collègues s’approcher de l’Oktay gelé avant que le VP ne recommence à parler.

Il devient rapidement clair qu’il ne faisait pas de pause pour réfléchir et après quelques mots plus flous, le personnel d’Oktay lui donna un bras de stabilisation et les lumières de la scène s’éteignirent.

Le diffuseur CNN Turk a rapporté qu’Oktay avait été emmené dans un centre médical et des tests ont montré que sa tension artérielle était basse. Il est ensuite retourné dans la salle pour remercier les participants.

«Pour autant que disent nos médecins, je pense que c’était un inconfort mineur dû à l’insomnie et à la fatigue. Merci de votre compréhension, » il ajouta.

Oktay s’exprimait lors des séances d’ouverture de la «Semaine de la cybersécurité», qui se tient au complexe présidentiel d’Ankara.

