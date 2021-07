Le personnel royal a « planté des histoires » affirmant que le prince William s’inquiétait pour la santé mentale du prince Harry, selon le biographe

Le personnel du PRINCE William a raconté qu’il s’inquiétait de la santé mentale du prince Harry, a affirmé un auteur royal.

Les briefings en coulisses ont été faits après que le duc de Sussex a déclaré de manière sensationnelle à Tom Brady d’ITV que le couple était sur des « chemins différents », selon le biographe de Harry, Omid Scobie.

Harry a fait allusion à la relation tendue dans un documentaire d’ITV sur lui et Meghan Markle lors de leur tournée de dix jours en Afrique avec son fils Archie en 2019.

Scobie, co-auteur de Finding Freedom, a raconté un nouveau documentaire « Harry & William: What Went Wrong? » que des histoires ont commencé à apparaître peu de temps après.

« Je dirais que ce n’était pas une coïncidence si peu de temps après cette diffusion, même le lendemain, il y avait des citations de sources provenant d’un haut responsable du palais de Kensington disant que William était inquiet pour la santé mentale de son frère », a-t-il déclaré.

«Cela a nourri une chose si laide pour Harry et cela n’est pas passé inaperçu. Maintenant, que William ait dirigé cela ou non, personne ne le saura jamais, mais cela vient de sa maison dont il est le patron. »

Mais il n’a pas fourni de preuves pour étayer ses affirmations selon lesquelles des assistants du palais ou toute personne liée à William étaient responsables des prétendus briefings.

Scobie a été un fervent défenseur de la duchesse de Sussex et il a déclaré au programme qu’elle était entrée dans la famille royale « conduite et prête à travailler et cela a immédiatement ébouriffé les plumes ».

« C’est une femme dans la trentaine : je pense qu’elle s’est prouvée à elle-même et aux gens avec qui elle a travaillé jusqu’à ce point qu’elle sait ce qu’elle fait », a-t-il déclaré.

« Elle n’était certainement pas quelqu’un qui allait se changer juste pour plaire aux gens autour d’elle.

« J’ai senti qu’il fallait aussi leur rappeler : ‘Vous n’êtes pas les stars de la série ici. Il y a une hiérarchie et vous n’y arrivez pas très haut’.

Cela survient alors que les frères royaux en conflit se sont réunis lors d’une cérémonie pour dévoiler une statue de la princesse Diana à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

Au cours de l’entretien avec Bradby, Harry a confirmé les spéculations selon lesquelles une faille s’était ouverte entre les frères autrefois proches.

Harry a déclaré que la pression sur les membres de la famille royale signifie que « des choses se produisent inévitablement ».

Il a ajouté: «Mais regardez, nous sommes frères, nous serons toujours frères – et nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment.

« Mais je serai certainement toujours là pour lui car je sais qu’il sera toujours là pour moi.

« Nous ne nous voyons plus autant qu’avant parce que nous sommes très occupés.

«Mais je l’aime beaucoup et la majorité des choses sont créées à partir de rien. Mais en tant que frères, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours.

Lors de Harry & Meghan : An African Journey, le duc et la duchesse ont tous deux évoqué les difficultés de la vie sous les projecteurs.

Meghan a raconté comment elle avait essayé d’adopter la lèvre supérieure raide de la famille royale – mais l’avait trouvée « vraiment dommageable ».