Le personnel olympique et les bénévoles vaccinés à l’approche des Jeux de Tokyo

Des milliers de olympique les volontaires et les officiels ont commencé à recevoir des vaccins à Tokyo vendredi, cinq semaines avant les Jeux, alors que les experts ont averti qu’il serait plus sûr d’organiser l’événement sans fans.

Avec un peu plus d’un mois avant la cérémonie d’ouverture du 23 juillet, les organisateurs sont dans la dernière ligne droite et se démènent pour finaliser les règles sur les virus et faire vacciner les participants à temps.

Ils sont également confrontés à une décision controversée et difficile quant au nombre de fans nationaux, le cas échéant, qui seront dans les tribunes pour les Jeux reportés en cas de pandémie.

Les athlètes olympiques japonais ont déjà commencé à recevoir des vaccins, et le déploiement s’est étendu vendredi au personnel olympique, aux bénévoles et à d’autres personnes qui interagiront avec les participants à l’étranger.

Le Comité International Olympique a fait don de suffisamment de doses Pfizer/BioNTech pour 40 000 personnes, y compris le personnel de l’aéroport, les médias locaux et les arbitres olympiques.

Chika Hirai, directrice du contrôle antidopage de Tokyo 2020, faisait partie des personnes vaccinées vendredi et a déclaré qu’elle avait des inquiétudes insignifiantes concernant les risques de virus avant de se faire piquer.

« Maintenant que je serai vaccinée, je me sentirai un peu plus rassurée dans mon travail », a-t-elle déclaré aux journalistes.

« De nombreuses personnes de l’étranger, y compris des inspecteurs de mon domaine, viennent au Japon après s’être elles-mêmes vaccinées. Je suis plus soulagé que nous ne soyons pas non plus à l’origine de la propagation du virus. »

Les vaccins sont distincts de ceux utilisés dans le déploiement national du vaccin au Japon, qui a commencé lentement mais s’est accéléré ces derniers temps, avec plus de six pour cent de la population désormais entièrement vaccinée.

Les vaccinations interviennent alors que les organisateurs s’efforcent de convaincre un public sceptique que le plus grand événement international depuis le début de la pandémie sera sans danger.

Cette semaine, ils ont déployé de nouveaux livres de règles sur les virus, avertissant les athlètes qu’ils pourraient être exclus des Jeux s’ils enfreignent les réglementations sur le port de masques ou les tests quotidiens.

Mais ils sont confrontés à une décision difficile quant à l’opportunité d’autoriser les spectateurs à entrer dans les tribunes, avec un groupe d’experts médicaux de premier plan qui conseillent le gouvernement en disant que vendredi des Jeux à huis clos serait le plus sûr.

« L’absence de spectateurs créerait le moindre risque de propagation des infections à l’intérieur des sites, nous pensons donc que ce serait idéal », ont-ils écrit dans un rapport soumis aux organisateurs de Tokyo 2020 et au gouvernement.

« Des normes plus strictes »

Le nombre de fans aux Jeux sera limité par les mesures gouvernementales contre les virus, qui à Tokyo plafonnent actuellement les spectateurs à 5 000 personnes ou à 50 % de leur capacité, selon la plus petite des deux.

Cette règle devrait rester en place jusqu’au 11 juillet, même si l’état d’urgence virale prendra fin dimanche.

Après le 11 juillet, le plafond sera porté à 10 000 personnes ou à 50 % de la capacité, mais les experts ont exhorté les organisateurs olympiques à « imposer des normes plus strictes » s’ils autorisent les fans.

Ils veulent également des limites sur les spectateurs de l’extérieur de la zone.

Et ils ont averti que les organisateurs devraient être prêts à changer de cap et à interdire les fans si la situation d’infection ou la pression sur le système médical s’aggrave pendant les Jeux.

Une décision finale sur les fans locaux est attendue la semaine prochaine, les médias locaux affirmant qu’un plafond de 10 000 personnes était très probable.

Les fans d’outre-mer ont déjà été interdits d’assister pour la première fois dans l’histoire olympique alors que les organisateurs tentent de calmer les craintes d’infection.

Tokyo 2020 a déclaré vendredi avoir encore réduit le nombre de participants étrangers venant au Japon pour les Jeux olympiques et paralympiques à 53 000, sans compter environ 15 500 athlètes.

C’est en baisse par rapport aux plans initiaux pour 177 000 personnes, y compris les responsables, les sponsors et les médias, ont-ils déclaré.

Tokyo 2020 a également déclaré vendredi avoir reçu des offres de plus de 100 membres du personnel médical bénévole à l’étranger.

Les volontaires étrangers facilités par le CIO sont censés aider à garantir que les Jeux n’exercent pas de pression supplémentaire sur le système médical japonais.

