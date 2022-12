Le personnel offre un lance-flammes au gouverneur du Dakota du Sud pour Noël

PIERRE, SD (AP) – La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, a reçu un cadeau de Noël chaud de son personnel – littéralement.

Le personnel de Noem lui a donné un lance-flammes Pulsefire LRT avec une plaque gravée de la devise de l’État «Sous Dieu, le peuple règne», a rapporté mardi le chef de Sioux Falls Argus.

Une vidéo publiée sur Twitter dimanche montre Noem, en tenue de camouflage, utilisant le lance-flammes pour incendier une pile de cartons dans une ferme enneigée. Elle tire un dernier jet de flammes dans les boîtes, lève le bras avec une fioriture et dit “Boom, parfait”.

Selon la société de munitions MidSouth Shooters basée au Tennessee, un Pulsefire LRT coûte environ 650 $. Le porte-parole de Noem, Ian Fury, a déclaré qu’aucun dollar des impôts n’avait été affecté à l’achat.

Le cadeau vient après une photo sur Twitter montrant Noem tenant un lance-flammes avec la légende : “Est-il trop tard pour ajouter quelque chose à ma liste de Noël ?” devenu viral en 2020.

Certains critiques sur les réseaux sociaux se sont plaints que pendant que Noem brûlait les boîtes, les médias ont rapporté que des milliers d’Indiens d’Amérique dans les réserves de Rosebud et Pine Ridge étaient piégés sans chaleur pendant une violente tempête hivernale. Les citoyens de Pine Ridge ont dû brûler des vêtements après l’arrêt des livraisons de propane et il n’y avait plus de bois de chauffage.

Au moins une personne, une fille Rosebud Sioux de 12 ans, est décédée parce qu’elle n’a pas pu recevoir de soins médicaux.

Fury a noté que le Département de la sécurité publique de l’État a dégagé les routes des deux réserves, coordonné le transport de dizaines de patients dialysés vers Rapid City, aidé les conducteurs bloqués et livré de la nourriture, du bois de chauffage et du propane aux communautés. Noem a également déclaré l’état d’urgence et activé la Garde nationale pour livrer du bois de chauffage aux tribus Rosebud et Oglala Sioux.

The Associated Press