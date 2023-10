Le personnel musulman a peur de discuter d’Israël à la Maison Blanche – médias

Plusieurs responsables auraient déploré la « culture du silence » à propos de Gaza et des Palestiniens.

Plusieurs membres du personnel de l’administration du président américain Joe Biden, en particulier ceux d’origine musulmane, craignent des représailles s’ils remettent en question la conduite d’Israël à Gaza, a rapporté mercredi le HuffPost.

Le média a cité plusieurs membres du personnel « au sein de plusieurs agences, dont la plupart travaillent sur des questions de sécurité nationale », mais n’a identifié aucun d’entre eux par leur nom.

Les jours qui se sont écoulés depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre ont été « C’est la première fois dans l’administration qu’il y a une véritable culture du silence » » a déclaré un responsable. « C’est comme après le 11 septembre, où vous avez l’impression que vos pensées sont contrôlées et où vous avez vraiment peur d’être perçu comme anti-américain ou antisémite. »

Un autre, identifié uniquement comme un fonctionnaire de carrière, a déclaré s’inquiéter des conséquences des critiques du président sur les réseaux sociaux.

« J’ai l’impression qu’il n’y a plus de place pour moi en Amérique, et je suis sur la glace avec mon autorisation à cause de mon héritage et parce que je me soucie de la mort de mon peuple », dit le fonctionnaire.

Biden et le reste des dirigeants américains, y compris le secrétaire d’État Antony Blinken, ont promis de soutenir Israël dans sa guerre en cours contre le Hamas.

« Nous devons être parfaitement clairs : nous sommes aux côtés d’Israël. Et nous veillerons à ce qu’Israël dispose de ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque. » » Biden a déclaré la semaine dernière, faisant ensuite écho à ce sentiment lors d’une visite en Israël mercredi.

Une personne travaillant dans l’administration a déclaré au HuffPost que « cercle intérieur, intérieur » décider que la politique américaine est « pas du tout diversifié » ce qui va à l’encontre de l’intérêt d’avoir une variété d’opinions autour de la table.

« Cela explique-t-il complètement le mépris monstrueux pour les vies palestiniennes innocentes ? Non, mais il est difficile de penser que ces choses sont totalement déconnectées. dit cette personne.

La même personne a ajouté que les décisions politiques de l’administration Biden « faire preuve d’un mépris stupéfiant à l’égard des Palestiniens innocents – et cette même déshumanisation se reflète également dans la manière dont le personnel est traité. » Il y avait « tant de soins pour certaines vies » à l’étranger et pour « certain » personnel, mais pas les autres.

Un autre responsable a décrit « un effet glacial » parmi le personnel, notant qu’il leur a fallu plusieurs jours pour trouver le courage d’affirmer que ce serait mauvais pour les États-Unis « si nous sommes considérés comme responsables du meurtre d’enfants palestiniens » et entrer dans une autre guerre au Moyen-Orient.

« Il y a eu un silence gênant, comme si une épingle pouvait tomber, et je me suis dit : « Vont-ils me dénoncer au comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants » ? a ajouté le responsable.

Un bureaucrate de carrière possédant plus d’une décennie d’expérience en politique étrangère a décrit une culture de « l’autocensure » parmi le personnel plus jeune en particulier, qui semble être « choqué » par la différence entre la réponse à Gaza et la rhétorique de la campagne sur les droits de l’homme ou sur l’Ukraine.

Le directeur du personnel de la Maison Blanche, Gautam Raghavan, a eu un appel avec « des personnes musulmanes de haut niveau, actuelles et anciennes » dimanche, selon une personne qui y a participé. Les deux thèmes principaux auraient été « le risque d’une islamophobie accrue à l’échelle nationale et le sentiment que le personnel musulman de l’administration était en danger. »

Dans un courriel adressé au HuffPost, Raghavan a démenti l’affirmation selon laquelle il aurait qualifié le processus politique israélo-palestinien de « « cassé, » insistant pour qu’il « J’ai seulement parlé de la façon dont nous pourrions soutenir et valoriser les membres de notre équipe. »

Robyn Patterson, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré au HuffPost que Biden avait « Il a réuni l’administration présidentielle la plus diversifiée de l’histoire et est fier du rôle ouvert et collaboratif que jouent ses personnes nommées en matière de conseils en matière de politique et de stratégie – y compris les membres musulmans et arabes américains de l’équipe. » Elle était la seule autre responsable citée nommément dans l’article.