Il a été constaté qu’au moins deux hôpitaux du sud de la Californie vaccinent les proches des employés travaillant dans les installations, au lieu de ceux des groupes prioritaires, y compris les personnes âgées.

L’hôpital communautaire de Redlands à Culver City a déclaré qu’il s’était retrouvé avec des doses « supplémentaires » du vaccin Pfizer / BioNTech et a donc contacté des personnes qui ne travaillaient pas au centre médical.

L’hôpital prétend que les doses de vaccin auraient autrement expiré et insiste pour que tous les premiers intervenants travaillant dans l’établissement de 420 lits soient traités en premier.

Un parent qui travaille au Southern California Hospital, mais qui ne souhaite pas être identifié, a également déclaré que les membres de la famille avaient été invités à recevoir les vaccins Pfizer.

« L’hôpital avait prévu de vacciner tous ses employés, mais un grand nombre de leurs employés ont refusé et ils étaient assis sur de nombreux vaccins décongelés », a déclaré la femme au Orange County Register.

« Ils ont proposé aux policiers, aux pompiers et aux premiers intervenants de se faire vacciner et ont également dit aux employés qu’ils pouvaient inviter quatre membres de leur famille. »

Elle retournera à l’hôpital dans quelques semaines pour recevoir une deuxième dose du vaccin.

Mais malgré la tentative de garder les inoculations supplémentaires aux membres de la famille, l’hôpital a rapidement été submergé par ceux qui réclamaient les doses supplémentaires de Pfizer.

L’hôpital a été contraint d’arrêter de proposer des vaccins aux proches et de se concentrer à nouveau sur les premiers intervenants.

Cependant, le programme de vaccination décrit dans les directives fédérales élaborées par les Centers for Disease Control devrait voir les parents traités bien plus tard dans le déploiement du vaccin.

Certains conseils d’administration d’hôpitaux ont déclaré ouvertement qu’ils respectaient les règles à la lettre.

«Nous avons vraiment tenu la ligne et nous nous sommes assurés que les travailleurs de première ligne passent en premier», a déclaré Krist Azizian, directeur de la pharmacie de Keck Medicine de l’USC, qui compte environ 9 000 employés inscrits au registre du CO. «Nous ne l’offrons pas aux membres de la famille de notre personnel.

Tout supplément, dit l’hôpital, va aux travailleurs de première ligne.

L’ingénieur / paramédical Bonnie Breckenridge (à droite), donne le vaccin Pfizer COVID-19 au chef des pompiers Colin Stowell (à gauche) au centre de formation incendie de San Diego

Le principal problème avec le vaccin Pfizer est qu’il doit être conservé à une température de -94 degrés Fahrenheit et dès qu’il est sorti du congélateur, il doit être administré le plus tôt possible, sinon il est gaspillé.

La femme qui a reçu le vaccin tôt bien qu’elle n’ait pas été une travailleuse de première ligne a salué les actions de l’hôpital en veillant à ce que rien ne soit gaspillé.

« Confrontés à des vaccins décongelés et expirés qui ne peuvent pas être recongelés, et à aucun plan d’urgence, les médecins ont fait le choix de vacciner les personnes qu’ils pouvaient », a-t-elle déclaré.

«C’est ce que font les médecins, sauver des vies. C’est ce qui se passe lors de catastrophes. Les situations sont en constante évolution et les gens doivent prendre des décisions de commandement pour sauver autant de vies que possible dans les limites de leurs capacités actuelles. Les hôpitaux sont débordés de sauver des vies et n’ont pas le temps de s’arrêter et de créer un nouveau plan de distribution de vaccins pour une petite quantité de vaccin sur le point d’expirer.

Le Southern California Hospital a nié que des proches d’employés aient été invités à recevoir le vaccin Pfizer.

Les doses supplémentaires ont été offertes à d'autres pour que tout soit utilisé

« L’excédent n’a pas pu être retourné au centre de distribution », a-t-elle déclaré dans un e-mail. «Les instructions fournies avec le vaccin indiquent que le vaccin a une durée de conservation de cinq jours lorsqu’il est sorti du congélateur approuvé. Le centre de distribution a indiqué que le vaccin ne devait pas être conservé dans de la glace sèche ou dans des congélateurs de transport. Tout le vaccin devait être utilisé dans les cinq jours ou être gaspillé », a déclaré la porte-parole Laura Gilbert.

« Après avoir inoculé tous les employés de l’hôpital qui ont demandé le vaccin, le personnel a contacté les médecins qui traitent les patients dans l’établissement, ainsi que les premiers intervenants locaux, y compris les policiers, les pompiers et les techniciens médicaux d’urgence pour les informer de la disponibilité du vaccin. En outre, certains agents de la fonction publique ont également été vaccinés.

« Cette action décisive nous a permis d’atteindre notre objectif de vacciner tout le personnel de première ligne le plus rapidement possible et d’éviter le gaspillage de vaccins précieux », a déclaré Gilbert.

«Ils ne nient pas exactement que les membres de la famille du personnel ont été vaccinés, mais seulement qu’ils n’ont pas été invités», a déclaré le Dr David D. Lo, directeur adjoint de la recherche à la UC Riverside School of Medicine. « De plus, cela n’a donné aucune indication qu’ils avaient réellement planifié leur stratégie de vaccination. »

De retour à l’hôpital communautaire de Redlands, une femme de 33 ans affirme avoir été vaccinée après que la tante de son mari, qui travaille dans l’établissement, a reçu des doses supplémentaires qui devaient expirer.

«La science est essentiellement ma religion, donc c’était un gros problème pour moi», a déclaré la femme dans un message sur Facebook.

La communauté de Redlands a déclaré que les travailleurs de la santé qui n’étaient pas de première ligne se sont vus offrir le vaccin parce que l’hôpital avait des doses supplémentaires et voulait s’assurer que le vaccin n’était pas jeté.

La femme n’était pas non plus une travailleuse de la santé et est normalement employée par Disney.

Vendredi, le président Trump a défendu la distribution « réussie » de vaccins COVID-19 par son administration et a blâmé les États pour la lenteur du déploiement après que le sénateur Mitt Romney a exhorté le gouvernement fédéral à élaborer un plan global pour

Pendant ce temps, le président Donald Trump a blâmé la lenteur du déploiement des vaccins COVID-19 sur les États alors qu’il louait la distribution « réussie » des doses par son administration dans un contexte de réaction croissante face au programme désastreux.

Trump a semblé répondre aux critiques croissantes du déploiement du vaccin vendredi après que de nouvelles données aient révélé que seul un quart des injections distribuées aux États avait été administré depuis début décembre.

Au jour de l’an, 3,17 millions de doses de vaccins Pfizer et Moderna ont été administrées. Cela ne représente que 25% des 12,4 millions de doses qui ont été délivrées aux États, selon une analyse de Bloomberg.

Trump a cependant défendu les efforts de son administration, affirmant que ce sont les États qui progressent lentement lorsqu’il s’agit de vacciner la population.

«Certains États sont très lents à vacciner les receveurs malgré une distribution réussie et à très grande échelle de vaccins par le gouvernement fédéral. Ils le feront! Trump a déclaré sur Twitter.

Le tweet semblait être une réponse au sénateur Mitt Romney et au président élu Joe Biden, qui se sont tous deux prononcés durement contre l’effort maladroit de distribuer les vaccins quelques heures plus tôt.

Dans une déclaration émouvante publiée vendredi, Romney, un critique républicain mais fréquent de Trump, a averti que les retards seraient « mortels » si le gouvernement n’entreprend pas de toute urgence de nouvelles stratégies pour stimuler les efforts de vaccination.

« Le fait que des plans de vaccination complets n’aient pas été élaborés au niveau fédéral et envoyés aux États en tant que modèles est aussi incompréhensible qu’inexcusable », a déclaré Romney dans un communiqué qui visait peut-être autant l’administration entrante de Biden que celle de Trump sortante. .

«Il n’était pas réaliste de supposer que les travailleurs de la santé déjà surchargés de soins Covid pourraient entreprendre un programme de vaccination massif», a déclaré Romney.

Le sénateur a également souligné le fait que le programme est «terriblement en retard» alors qu’il ne cible que les travailleurs de première ligne et les résidents des soins de longue durée – les «deux populations les plus faciles à vacciner».

Il a appelé le gouvernement à « enrôler tous les professionnels de la santé, retraités ou actifs, qui ne sont pas actuellement engagés dans la prestation de soins » pour qu’ils soient intégrés à un programme d’urgence des sites de vaccination gérés par le gouvernement à travers le pays.

«Cela pourrait inclure des vétérinaires, des médecins de combat et des hommes du corps, des étudiants en médecine, des professionnels du SME, des premiers intervenants et bien d’autres qui pourraient être facilement formés pour administrer des vaccins», a-t-il proposé.

Romney a également proposé un programme pour «planifier les vaccinations en fonction de la catégorie de priorité et de la date de naissance d’une personne: par exemple, les personnes du groupe A avec un premier anniversaire de janvier se verraient attribuer un jour spécifique pour recevoir leur vaccination».

Faisant référence à son expérience de la supervision des Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City, Romney a également inclus ce qui pourrait être considéré comme un argumentaire à l’administration Biden pour offrir sa propre assistance, en disant: « J’ai de l’expérience dans l’organisation d’un événement logistique majeur », tout en ajoutant humblement qu’il n’était «rien à l’échelle de ce qui est demandé aujourd’hui».

Vendredi, la Virginie occidentale a encore vacciné le pourcentage le plus élevé de sa population, suivie du Dakota du Sud et du Maine. Le Kansas reste le plus en retard dans la population vaccinée, avec seulement 0,42% de tous les résidents ayant reçu le vaccin