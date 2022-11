Le personnel hypothécaire de Wells Fargo se prépare à des licenciements alors que les volumes de prêts aux États-Unis s’effondrent

Volumes hypothécaires à Wells Fargo a encore ralenti au cours des dernières semaines, laissant certains travailleurs inactifs et suscitant des inquiétudes quant au fait que le prêteur devra supprimer davantage d’employés à mesure que la crise du logement aux États-Unis s’aggrave.

La banque avait environ 18 000 prêts dans son pipeline de montage de détail au cours des premières semaines du quatrième trimestre, selon des personnes connaissant les chiffres de la société. C’est une baisse d’environ 90% par rapport à l’année précédente, lorsque le boom immobilier alimenté par la pandémie battait son plein, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d’être identifiées en parlant de questions internes.

Le marché immobilier américain a connu des montagnes russes ces dernières années, démarrant en 2020 grâce aux politiques d’argent facile et à l’adoption du travail à distance et ralentissant cette année alors que la Réserve fédérale a augmenté les taux. Les acheteurs de maison ont été pressés et le rythme de refinancement a chuté alors que les coûts d’emprunt ont grimpé à plus de 7 % pour un prêt de 30 ans, contre environ 3 % un an plus tôt. Et les taux pourraient encore grimper alors que la Fed devrait à nouveau relever son taux de référence mercredi.

La situation a exercé des pressions sur le secteur des prêts immobiliers, en particulier sur des entreprises comme Hypothèque Rocket qui a prospéré grâce aux refinancements de prêts et devrait conduire à une consolidation parmi les nouveaux acteurs non bancaires qui se sont précipités pour servir les clients après que la plupart des banques américaines se sont retirées du marché.

Parmi les six plus grandes banques américaines, Wells Fargo a toujours été la plus dépendante des prêts hypothécaires. Mais cela a commencé à changer sous le PDG Charlie Scharf, qui a déclaré que la banque cherchait à rétrécir l’entreprise et se concentrer principalement sur le service aux clients existants.