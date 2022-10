Le personnel hospitalier de la Colombie-Britannique est formé pour les scénarios d’attaque active – Kelowna Capital News

La Colombie-Britannique déploie un nouveau code hospitalier dans les mois à venir pour former le personnel à une situation à laquelle elle espère qu’ils n’auront jamais à faire face : un attaquant actif.

Les directions sont simples. Si quelqu’un entre dans un hôpital armé d’une arme à feu, d’un couteau ou d’une autre arme et semble vouloir faire du mal à autrui, le personnel doit immédiatement appeler son standard d’urgence. Le standard avertira le 911 et émettra un « code argent » sur le système de radiomessagerie de l’hôpital.

En entendant ces deux mots, les infirmières, les médecins et les autres membres du personnel sauront passer à l’action, mais pour les patients et les visiteurs de l’hôpital, un ordre en langage plus clair suivra. L’essentiel, selon le directeur de Health Emergency Management BC, Gerry Delorme, est le suivant: courez, cachez-vous, combattez.

« Si possible, cours. Quittez le bâtiment, sortez des zones de danger. Si vous ne pouvez pas, cachez-vous. Trouvez une salle, sécurisez la salle afin que personne d’autre ne puisse entrer et se cacher jusqu’à ce que l’événement soit terminé.

Et, s’ils sont confrontés à l’agresseur, le personnel sera formé pour saisir tout objet qu’ils peuvent trouver et se préparer à se défendre.

“L’attente est de se battre pour votre vie”, dit Delorme. Il ajoute que c’est ce que les forces de l’ordre recommandent et ce qui s’est avéré efficace dans des situations similaires ailleurs dans le monde.

« Et c’est un message assez inhabituel à donner au personnel soignant, mais c’est la gravité de ce genre de situation », dit Delorme.

La formation est divisée en deux phases, la première en ligne et la seconde en personne, chacune d’une durée d’environ une heure. La première phase a commencé à être déployée dans Island Health, Interior Health et Northern Health au début du mois d’octobre. Il enseigne au personnel ce qu’est le code silver, comment le signaler et comment y répondre. Au 17 octobre, Delorme a déclaré que 5 703 membres du personnel des trois autorités sanitaires avaient terminé la formation.

Fraser Health et Vancouver Coastal Health n’ont pas encore mis en œuvre la formation et n’ont pas répondu à une demande de calendrier au moment de la publication.

La deuxième phase devrait commencer en janvier et examinera comment différents scénarios pourraient réellement se dérouler et quelles obligations éthiques les travailleurs de la santé ont envers leurs patients.

Ce dernier est délicat, dit Delorme. En fin de compte, le personnel sera formé à peu près de la même manière que les personnes qui prodiguent les premiers soins.

“Vous ne sauvez jamais à tout prix”, dit Delorme. La première responsabilité du personnel sera de se protéger.

«Vous aurez peut-être le temps d’emmener vos patients dans une pièce et de les aider à les cacher, et de barricader les portes et ces choses. Vous ne pouvez pas. Nous disons aux gens d’examiner la scène, d’étudier ce qui se passe. S’il n’est pas sécuritaire pour vous de prodiguer des soins, vous ne les prodiguez pas.

Le personnel sera également soigneusement formé pour reconnaître la différence entre un comportement agressif ou violent – code blanc – et un attaquant actif – code argent. Delorme dit que le premier type de violence est déjà répandu dans les hôpitaux et autres établissements de soins de santé. Parfois, c’est quelqu’un qui réagit mal à la défaite face à un être cher, et d’autres fois, c’est quelqu’un aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, dit Delorme.

Le code argent n’a jamais été nécessaire en Colombie-Britannique, mais il y a un certain nombre de cas aux États-Unis où des hôpitaux ont été attaqués. Delorme dit que la province se prépare maintenant, à peu près de la même manière qu’elle organise des exercices de tremblement de terre, de sorte que si le pire scénario se produit un jour, les gens ne seront pas laissés sans savoir quoi faire.

“C’est dans une abondance de prudence.”

Delorme dit qu’ils intégreront tous les commentaires qu’ils obtiendront de la première phase dans leurs sessions en personne de janvier.

