YORKVILLE – Le programme d’études du district scolaire Y115 de Yorkville fait l’objet d’une refonte majeure visant à mieux préparer les étudiants à l’université, aux métiers et à l’emploi dans le monde réel.

Les membres du personnel du district scolaire sont en train de créer un programme d’études « université et cheminements de carrière » qui sera mis en œuvre au cours de la prochaine année.

À Yorkville High School, le cadre du programme s’articule autour de sept parcours ou programmes d’études.

“Cela a été développé en réponse à des problèmes du monde réel”, a déclaré le directeur de YHS, David Travis, au conseil scolaire de Yorkville lors d’une réunion du comité le 12 septembre, à juste titre, au Centre pour l’innovation du district.

“Nous sommes vraiment concentrés sur l’enseignement de ces compétences d’employabilité”, a expliqué Kelley Hren, directrice adjointe de l’enseignement et de l’apprentissage de YHS, au conseil.

Les parcours comprennent : les arts et les communications, l’agriculture, les affaires et la finance, les sciences et technologies de la santé, les services humains et publics, les technologies de l’information et la technologie de fabrication et les métiers.

“Nous voulons que les étudiants trouvent leurs talents, leur objectif et leur passion”, a déclaré Hren.

Travis a décrit les plans pour étendre le partenariat que le district a avec le Waubonee Community College qui permet aux étudiants du YHS d’obtenir des crédits universitaires.

“Nous voulons être créatifs pour offrir des options de crédit directes aux étudiants”, a déclaré Travis. “Nous devons diversifier cette expérience.”

Pendant ce temps, les administrateurs de Yorkville Middle School travaillent à transformer le programme pour assurer une transition en douceur vers le lycée.

“Nous recherchons des opportunités de choix”, a déclaré la directrice adjointe du collège, Meghan Kerr.

“Nous voulons une collaboration avec le lycée pour offrir ces opportunités plus tôt afin que les élèves puissent commencer l’exploration plus tôt”, a déclaré Kerr.

Le directeur du collège, Aubrey Allen, a déclaré que la planification était en cours pour la possibilité que les élèves de sixième année, qui suivent désormais des cours dans les écoles élémentaires du district, soient absorbés dans le programme du collège.

Alors que les inscriptions dans le district continuent d’augmenter, le surintendant Tim Shimp a parlé de la nécessité de construire un deuxième collège.

Toutes les écoles élémentaires et primaires du district deviendraient des centres d’apprentissage K-5, tandis que les élèves de sixième fréquenteraient le collège avec les classes de septième et huitième année, a déclaré Shimp.

La construction d’un nouveau collège, probablement de l’ordre de 60 millions de dollars, nécessiterait l’adoption d’un référendum fiscal, a déclaré Shimp.

Shimp a déclaré que le programme Pathways sera reflété dans le guide du programme de mise à jour qui devrait être publié en novembre.

“Je pense que notre personnel est prêt à partir”, a déclaré Shimp.

Les diplômés du secondaire et du collégial qui entrent sur le marché du travail n’ont souvent pas les compétences recherchées par les employeurs, a déclaré la présidente du conseil scolaire, Lynn Burks.

“Vous voyez un écart de compétences”, a déclaré Burks. “Cela a été bien documenté” par des enquêtes auprès des employeurs et d’autres mesures, a-t-elle déclaré.

Burks envisage un monde universitaire dans un avenir pas trop lointain dans lequel les étudiants ne travaillent pas tant pour des diplômes que pour un ensemble d’accréditations conçues pour répondre à des besoins et à des objectifs d’emploi spécifiques.

“Vous aurez un sac à dos de références que vous accumulerez au fil du temps”, a déclaré Burks.