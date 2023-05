Le personnel du site nucléaire expérimental ukrainien récupère les pièces des frappes russes

KHARKIV, Ukraine (AP) – Il y a une activité à l’Institut de physique et de technologie de Kharkiv, mais ce n’est pas ce à quoi les scientifiques de son laboratoire nucléaire de pointe ont été formés.

Le personnel du laboratoire de recherche atomique financé par les États-Unis dans le nord-est de l’Ukraine passe ses journées à réparer l’installation, qui a été gravement endommagée par des frappes russes répétées.

Plus d’un an après le premier tir des missiles, le vent a bousillé les fenêtres et exposé les volets d’isolation. Lors de la visite de l’Associated Press ce mois-ci, des débris avaient été empilés et des pièces de roquettes se trouvaient près de cratères jusqu’à 2,5 mètres (8 pieds) de profondeur. Selon le personnel, le site a été frappé une centaine de fois par des roquettes et des bombes au cours des premiers mois de la guerre, et les attaques restent une menace constante. Kharkiv, près de la ligne de front de la guerre et de la frontière russe, est bombardée presque quotidiennement depuis la région russe voisine de Belgorod.

Avant l’invasion de la Russie, l’institut était un joyau de la couronne du secteur de la recherche nucléaire hautement développé de l’Ukraine. Son réacteur expérimental avait ouvert seulement six mois plus tôt, conçu pour offrir des installations de formation et de recherche et pour fabriquer des isotopes médicaux utilisés dans le traitement du cancer.

Alors que ceux qui craignent un accident nucléaire ont concentré leur attention sur l’énorme centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, qui est sous contrôle russe, le petit réacteur du laboratoire de Kharkiv présente également un risque, bien qu’il n’y ait eu jusqu’à présent aucune fuite.

Mykola Shulga, directeur général du Centre national des sciences de l’institut, a déclaré que les dégâts étaient « importants, mais nous réparons nous-mêmes ».

« Les frappes sur cette installation étaient intentionnelles », a déclaré Shulga, devant un bâtiment gris moderne dont les panneaux ont été arrachés ou criblés d’éclats d’obus. « Ce mur ici a été touché par sept missiles. »

L’Agence internationale de l’énergie atomique a également accusé la Russie de « ciblage soutenu » du laboratoire de recherche. Une délégation de l’agence s’est rendue en novembre et a constaté que presque tous les bâtiments du site étaient endommagés, « beaucoup d’entre eux étant probablement irréparables ». Le chef de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a qualifié l’étendue des dégâts de « choquante » et pire que prévu.

La seule note positive, ont déclaré les inspecteurs de l’AIEA, était qu’il n’y avait eu aucune libération de rayonnement du petit réacteur expérimental du laboratoire.

L’inspection nucléaire ukrainienne a déclaré que les bombardements de l’année dernière avaient endommagé les systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation de l’installation. Une sous-station électrique et des générateurs diesel ont été détruits, laissant le site sans électricité pendant un certain temps.

Le bureau du procureur et le service de sécurité d’Ukraine ont ouvert des poursuites pénales pour crimes de guerre présumés et « écocide » – l’une des nombreuses procédures accusant la Russie de destruction de l’environnement.

« Jetez un œil », a déclaré Galyna Tolstolutska, chef du département des dommages causés par les radiations et de la science des matériaux radioactifs.

« Ici, tu vois. C’était le panneau de contrôle. Très certainement, cela ne sert plus à rien », a-t-elle déclaré en regardant autour d’elle une pièce d’équipement détruite lorsque le plafond a été brisé par une bombe. « Cet endroit entier était exposé à la pluie, à la neige, à n’importe quoi. »

À l’époque communiste, les recherches de l’installation de Kharkiv ont aidé à développer des armes nucléaires, ce qui en fait un équivalent soviétique de Los Alamos aux États-Unis. Après l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990, les États-Unis ont accepté de financer la recherche nucléaire ukrainienne en échange de l’élimination par l’Ukraine de ses stocks de matériel de fabrication de bombes nucléaires.

Le gouvernement américain affirme que l’installation nucléaire de Kharkiv, construite en collaboration avec le laboratoire national d’Argonne près de Chicago, est la première du genre au monde, « conçue pour produire des isotopes médicaux, former des professionnels du nucléaire, soutenir l’industrie nucléaire ukrainienne et fournir des capacités expérimentales ». pour effectuer des recherches sur la physique des réacteurs, les matériaux et les sciences fondamentales. Il a été mis en service en août 2021.

Mark Hibbs, chercheur principal du programme de politique nucléaire du Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que le laboratoire était « une installation unique » dont les dommages causés par la guerre sont une perte pour la science mondiale.

« Il était sur le point de pouvoir être utilisé comme outil de recherche, puis la guerre est arrivée », a-t-il déclaré.

L’invasion de la Russie a réveillé la peur de l’Europe d’une guerre nucléaire et d’un accident nucléaire. Des combats ont éclaté par intermittence autour de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, faisant craindre une fuite de rayonnement catastrophique comme la catastrophe de Tchernobyl dans le nord de l’Ukraine, où un réacteur a explosé en 1986, envoyant des radiations sur une vaste zone.

Kharkiv ne présente pas le même niveau de risque. Le réacteur de Kharkiv a été mis dans un « état sous-critique profond » – essentiellement envoyé en hibernation – le premier jour de la guerre, et il contient de toute façon beaucoup moins de combustible nucléaire qu’une centrale électrique. Paddy Regan, professeur de physique nucléaire à l’Université de Surrey, a déclaré que les réacteurs de recherche sont généralement 100 fois plus petits que les réacteurs nucléaires civils.

« Ces systèmes pilotés par accélérateur n’ont rien à voir avec les réacteurs nucléaires civils », a déclaré Regan. «Ce sont des idées de conception futuristes» visant à créer «un système de réacteur intrinsèquement sûr» sans risque de fusion des réacteurs de puissance existants.

« Il y a beaucoup plus de danger avec les bombes qu’avec n’importe quel matériau radioactif », a déclaré Regan.

Pourtant, l’Inspection nationale de la réglementation nucléaire d’Ukraine a mis en garde contre de potentielles « graves conséquences radiologiques et contamination des territoires environnants », si le réacteur était endommagé. Le personnel de l’Institut affirme que les radiations pourraient se propager sur 10 kilomètres, couvrant une zone abritant 640 000 personnes.

Selon les conditions météorologiques, la pollution pourrait également atteindre Belgorod, de l’autre côté de la frontière russe, a déclaré le directeur adjoint du centre, Ivan Karnaukhov.

« Ils peuvent tout faire sauter, mais cela affectera également leur région de Belgorod, la radioactivité », a-t-il déclaré. « Ce ne sera pas Tchernobyl, mais il y aura une pollution importante. » ___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

The Associated Press