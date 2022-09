Le personnel de maison qui a servi le roi Charles alors qu’il était héritier du trône britannique a déjà été informé qu’il pourrait perdre son emploi, suscitant les critiques d’un syndicat qui a qualifié cette décision de “sans cœur” avant même que la reine Elizabeth ne soit enterrée.

Charles, qui a succédé à sa mère à sa mort jeudi dernier, et sa femme Camilla, la reine consort, déménageront de Clarence House, sa résidence londonienne pendant des décennies, vers la principale résidence officielle du monarque, Buckingham Palace.

Un porte-parole de Clarence House a déclaré que les opérations là-bas avaient cessé et qu’un processus de consultation avec le personnel sur les licenciements avait commencé.

“Notre personnel a rendu de longs et loyaux services et même si certains licenciements seront inévitables, nous travaillons de toute urgence pour identifier des rôles alternatifs pour le plus grand nombre possible d’employés”, a déclaré le porte-parole.

Valets, habilleurs et cuisiniers

Le journal The Guardian a rapporté que jusqu’à 100 employés avaient été informés qu’ils risquaient de perdre leur emploi, certains qui y travaillaient depuis des décennies. Ils comprennent les domestiques personnels tels que les valets de pied, les valets, les habilleurs et les cuisiniers, ainsi que le personnel de bureau.

Les notifications ont été publiées alors même qu’ils travaillaient pour aider le nouveau roi pendant le processus d’adhésion – y compris pendant qu’un service d’action de grâce pour sa mère était en cours à Édimbourg, a-t-il déclaré. Lundi sera un jour férié pour les funérailles de la reine.

Le Syndicat des services publics et commerciaux a condamné la décision d’annoncer des licenciements pendant la période de deuil comme “sans cœur”.

“Alors qu’il fallait s’attendre à certains changements dans les ménages, à mesure que les rôles dans la famille royale changent, l’ampleur et la vitesse à laquelle cela a été annoncé sont insensées à l’extrême”, a déclaré le secrétaire général du syndicat, Mark Serwotka.

Requis par la loi

Le porte-parole de Clarence House a déclaré que la loi exigeait que le personnel soit informé de la situation le plus tôt possible.

“Malgré tous les efforts pour retarder jusqu’après les funérailles, les conseils sont restés les mêmes”, a-t-il déclaré. “Tout membre du personnel licencié se verra proposer des indemnités de licenciement améliorées.”

Aucun membre du personnel ne serait affecté pendant au moins trois mois, a-t-il déclaré.