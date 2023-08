Le personnel du quartier général de la GRC à Surrey poursuivi avec un couteau après qu’un homme a tenté de prendre la voiture d’un policier, selon la police

Les gendarmes de Surrey disent qu’un homme a tenté de braquer la voiture d’un policier en congé dans le stationnement du Centre Jim Pattison tôt mercredi après-midi, a traversé la forêt de Green Timbers, a jeté une pierre à travers une fenêtre d’automobile dans le stationnement du quartier général de la Division E de la GRC et puis s’est précipité dans le hall où il aurait « prétendument » poursuivi deux employés civils avec un couteau.

C’était peu après 13 heures, le 2 août.

« Les policiers en service et les mesures de sécurité ont été immédiatement engagés et l’homme a été placé en garde à vue », a déclaré le caporal. Vanessa Munn a déclaré dans un e-mail au Maintenant-leader. « Lors de l’incident, la vitre d’une des portes de sécurité a été brisée. Certains des agents qui ont répondu ont été légèrement blessés.

Munn a déclaré qu’il n’y avait aucune indication que «l’incident» visait la police, «mais tout motif possible fera partie de l’enquête en cours.

« Ce fut un incident effrayant pour le personnel civil, les officiers et tous ceux qui en ont été témoins. Les actions immédiates et décisives des officiers et du personnel ont contribué à assurer une résolution rapide de cet incident.

Le sergent d’état-major. Kris Clark, agent principal des relations avec les médias pour la GRC de la Colombie-Britannique, a refusé de commenter. « La police de juridiction est Surrey (GRC) donc vous feriez mieux de les appeler », a-t-il déclaré jeudi matin. « Je sais qu’il y a eu un événement ici, mais ce sont eux qui dirigent l’enquête, donc ce sont eux qui en parlent. »

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

GRC de Surrey