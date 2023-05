Le personnel du Parlement britannique déployé en tant que «police des pronoms» – Telegraph

Les députés ont hésité devant un guide encourageant les membres du personnel à signaler les « comportements négatifs », y compris les « erreurs de genre »

Des centaines de fonctionnaires britanniques de la Chambre des communes et de la Chambre des lords ont reçu des directives sur la façon d’identifier et de signaler les soi-disant «comportement transphobe« , a rapporté lundi le Telegraph.

Dans le dépliant de 15 pages, les autorités parlementaires demandent au personnel de « Apprenez à identifier à quoi ressemble un comportement transphobe et comprenez qu’il doit être accueilli avec une attitude de tolérance zéro. » Même « un autre collègue refusant d’utiliser les pronoms ou noms préférés d’une personne trans » relève de cette rubrique et doit « être traité de manière appropriée », prévient le guide.

Aucun comportement négatif ne sera toléré et nous vous encourageons à les signaler immédiatement afin qu’ils puissent être traités de manière appropriée.

Même apparaître insuffisamment enthousiaste à l’égard des identités trans pourrait apparemment être considéré comme une source de préoccupation, le personnel devant s’assurer que « les expériences trans sont célébrées » et « Les collègues trans se sentent à l’aise d’apporter leur moi authentique au travail. » Les coordonnées des bureaux des ressources humaines et de la diversité du Parlement figurent en bonne place pour ceux qui souhaitent s’informer sur leurs collègues.

La brochure aurait été diffusée en interne pendant trois ans avant que son existence ne soit rendue publique. Sir Peter Bottomley, le plus ancien député de la Chambre des communes, a reconnu qu’il avait « certaines inquiétudes » avec les conseils, bien qu’il ait semblé vouloir éviter de s’y opposer, retenant de nouvelles critiques en plus de suggérer une contribution du groupe de défense des droits des femmes, LGB Alliance.

La co-fondatrice du groupe, Kate Harris, a critiqué la publication comme « un manuel d’activiste pour ceux qui cherchent à … prétendre que leurs croyances sectaires sont courantes, et … à isoler et à ostraciser quiconque refuse d’accepter leurs fantasmes ridicules. »

« Utilisation des pronoms policiers » était « complètement inacceptable dans une démocratie libérale », dit-elle, appelant la fixation sur les pronoms « le médicament passerelle vers la médicalisation inutile des enfants non conformes au genre. »

Un porte-parole de la Chambre des communes a déclaré au Telegraph que les directives avaient été « révisé et sera bientôt remplacé », même en insistant sur le fait qu’il était simplement destiné à « promouvoir un environnement de travail inclusif » parmi le personnel de la Chambre plutôt que le discours des membres de la police.

Les dénonciateurs de la fonction publique britannique ont déclaré au Telegraph l’année dernière que le service reconnaissait officiellement plus de 100 genres, les enregistrant même dans les dossiers personnels afin que ceux qui « méchant » collègues peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires appropriées. En janvier, le ministère de l’Intérieur a demandé au personnel d’assister à une conférence contenant des conseils sur l’utilisation de néo-pronoms tels que «xe» et «zir» et des avertissements de ne pas utiliser une terminologie qui « implique qu’être LGBT+ est un choix », ou pire, une idéologie.