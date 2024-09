Le personnel du palais « ravi » du nouveau coup porté au prince Andrew

Il semble que les choses empirent de jour en jour pour le prince Andrew, alors qu’il est empêtré dans plusieurs revers à la fois.

Le frère disgracié du roi Charles, qui a été déchu de ses titres royaux et de ses patronages à la suite de son scandale sexuel, a été brutalement moqué une fois de plus dans une nouvelle série publiée par Amazon Prime.

Selon un ancien membre du personnel de Buckingham Palace, de nombreux employés actuels et anciens se réjouissent du traitement qu’il reçoit.

L’ancien employé, qui travaillait pour Andrew, a déclaré La bête quotidienneque les employés du palais qui « supportaient le comportement capricieux, grossier et inconsidéré d’Andrew » lorsqu’il était membre de la famille royale en activité étaient « ravis et débordants de Schadenfreude » à l’idée qu’Andrew soit dépeint comme un tyran grossier et irrespectueux.

Il a également ajouté que « certaines personnes pensaient qu’il s’en était tiré à bon compte la dernière fois, mais il semble qu’Amazon l’ait eu cette fois-ci. »

Auparavant, Netflix a publié Scoopun film basé sur les mémoires de Sam McAlister, Newsnight, à propos de l’interview d’Andrew et Emily Maitlis en 2019.

La série Amazon, produite par Maitlis, examine de plus près la série d’événements qui ont eu lieu avant et après l’interview.

Pendant ce temps, Andrew est également en conflit avec son frère monarque, qui n’a plus la patience de le chasser du manoir de 30 pièces, le Royal Lodge.

Bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite, des sources du palais révèlent que le roi Charles traitera Andrew « proprement ou non », le royal honteux continuant de résister à l’expulsion avec ses pitreries.

Après l’interview de 2019, Andrew a été contraint de démissionner de son poste de membre de la famille royale, car ses liens avec le pédophile condamné Jeffrey Epstein ont été révélés. Il a également été accusé d’avoir eu des relations inappropriées avec une mineure, ce qu’il a finalement dû régler dans le cadre d’une affaire judiciaire, sans admettre sa culpabilité.