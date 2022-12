Le personnel du NHS pourrait obtenir une augmentation de salaire anticipée l’année prochaine dans le but de mettre fin à d’autres grèves paralysantes

Le personnel du NHS pourrait être sur la bonne voie pour une augmentation de salaire anticipée l’année prochaine afin d’éviter d’autres grèves paralysantes.

Les dirigeants envisagent de faire avancer les négociations sur les accords salariaux du NHS pour essayer de compenser la pression de cette année.

Les infirmières en grève du NHS pourraient bénéficier d’une augmentation de salaire au cours de la nouvelle année Crédit : EPA

Les ambulanciers sont également sortis mercredi

Des milliers d’infirmières sont sorties mardi alors que le personnel ambulancier organisait hier sa plus grande grève en 30 ans, provoquant le chaos à travers le Royaume-Uni.

Le PM tient fermement à ne pas rouvrir l’accord salarial de cette année.

Les infirmières demandaient une augmentation stupéfiante de 19%, ce qui, selon les ministres, était inabordable.

Mais le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, tient à essayer de ne plus perdre de temps dans les négociations salariales de l’année prochaine – qui pourraient arriver tôt.

Les pourparlers commencent généralement en avril, puis une annonce est faite au cours de l’été – antidatée au printemps.

Mais cela peut être avancé plus tôt dans le but d’offrir un package plus généreux.

Une source a déclaré: “Steve tient beaucoup à ce que cela avance au rythme et ne se prolonge pas comme cela a été le cas par le passé.”

Le directeur général de la Confédération du NHS, Matthew Taylor, a semblé confirmer que les décisions salariales seraient avancées, déclarant à la BBC ce matin: “Je pense que l’année prochaine, nous serons dans un contexte de négociation plus positif – l’inflation baissera, espérons-le, nous ‘ Si nous disposons des conclusions antérieures de l’organisme d’examen des rémunérations, nous disposerons enfin d’une stratégie de main-d’œuvre.

“C’est le pire moment possible pour le NHS d’être confronté à une action industrielle.

“Alors pouvons-nous trouver un moyen de passer les deux prochains mois sans action revendicative ? Et puis avoir un contexte plus positif pour les négociations l’année prochaine.”

Le ministre de la Santé, Will Quince, a déclaré plus tôt cette semaine que le prochain accord salarial reflétera plus précisément les niveaux d’inflation actuellement très élevés.

Cela signifierait qu’une augmentation de salaire pour des millions de travailleurs pourrait se profiler à l’horizon de la nouvelle année.

Cela survient après que les syndicats et les ministres sont restés dans l’impasse sur les négociations salariales mercredi soir.

Et le secrétaire général du Royal College of Nursing, Pat Cullen, a déclaré cette semaine que les infirmières n’auraient peut-être «d’autre choix» que de faire grève en janvier si le gouvernement ne se présente pas à la table.

Les syndicats ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que les travailleurs du NHS se voient offrir une augmentation de 2% l’année prochaine, sur la base d’une lettre envoyée par M. Barclay le mois dernier à l’organisme de révision des salaires du NHS.

Au moins 11 509 membres du personnel étaient absents du travail à travers l’Angleterre lors des grèves du Royal College of Nursing mardi, et 13 797 rendez-vous et procédures ont dû être reportés, selon le NHS England.

Des milliers d’ambulanciers ont déclenché une action revendicative mercredi, des militaires étant intervenus pour prendre leur place et des fiducies disant aux patients de n’appeler le 999 qu’en cas d’urgence vitale.

La prochaine grève des ambulanciers doit avoir lieu le 28 décembre.

Cela survient alors que des familles désespérées ont été forcées de précipiter leurs proches à A&E dans leurs propres voitures mercredi au milieu d’une grève.

Les travailleurs de plusieurs autres industries devraient également faire grève à l’approche de Noël – y compris le personnel des forces frontalières demain.

Jeudi, des grèves seront organisées par les membres de Unite travaillant pour les aéroports des Highlands et des îles, les travailleurs des autoroutes nationales à Londres et dans le sud-est, et la Driver and Vehicle Standards Agency dans le nord-ouest, le Yorkshire et Humber et le nord du Pays de Galles.

Les travailleurs d’Unison de l’Agence pour l’environnement refuseront de fournir une couverture de garde en cas d’incidents imprévus, et le personnel de l’Agence des paiements ruraux poursuivra son débrayage.

Vendredi, les grèves des autoroutes nationales et de la DVSA devraient se poursuivre, tandis que les travailleurs de Royal Mail entameront un arrêt national de deux jours.

La veille de Noël entraînera des grèves des cheminots RMT à partir de 18 heures et des travailleurs des bus londoniens à Abellio.