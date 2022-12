Le personnel du NHS pourrait être interdit de grève, selon le ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le gouvernement de Rishi Sunak examine si le personnel du NHS et d’autres travailleurs des services d’urgence pourraient être interdits de participer à des grèves, a déclaré la ministre Gillian Keegan.

Mme Keegan a confirmé que les ministres envisageaient de légiférer pour empêcher les travailleurs de la santé et d’autres personnes dans les «zones d’infrastructures critiques» de prendre des mesures revendicatives.

Le gouvernement serait en train d’élaborer des plans pour restreindre les droits de grève des travailleurs du NHS, des pompiers et des responsables des forces frontalières.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Sunak envisageait une législation interdisant aux membres des services d’urgence de faire grève, Mme Keegan a déclaré à LBC: “Nous avons certains domaines où les grèves ne sont pas autorisées dans le cadre du contrat.”

« Ainsi, par exemple, les militaires ne peuvent pas faire grève et la police. Il y a des gens, pour des raisons de sécurité publique, vous ne pouvez pas faire la grève », a déclaré le ministre.

Mme Keegan a ajouté: «Je pense que ce que nous examinons, y a-t-il d’autres domaines que nous devrions inclure là-dedans. La santé serait un domaine à surveiller, ainsi que d’autres domaines de l’infrastructure essentielle. »

Lorsqu’on lui a demandé si les enseignants pouvaient être ajoutés à la liste des « infrastructures essentielles », elle a répondu : « Je ne sais pas. Je n’ai pas regardé ça. De toute évidence, les enseignants sont élus en ce moment… J’espère que les enseignants ne se mettront pas en grève.

Élaborant sur les plans du gouvernement, Mme Keegan a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Je pense que ce que nous avons appris, c’est qu’il y a des parties critiques de notre infrastructure qui – s’il y a une action de grève – a un impact massif sur tous les habitants du pays. Donc, ce que nous devons faire, c’est regarder cela.

Le gouvernement Sunak serait désireux d’introduire une nouvelle législation en janvier pour imposer des niveaux de service minimaux dans des domaines clés du secteur public pendant toute grève afin de limiter les perturbations.

Des plans plus radicaux pour une interdiction pure et simple du personnel ambulancier du NHS et des ambulanciers paramédicaux en grève ont également été examinés, selon Les temps – bien que des sources aient déclaré au journal que cela pourrait être “juridiquement complexe”.

Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a accusé M. Sunak de menacer la « liberté fondamentale » des travailleurs britanniques et de tenter des « potshots politiques bon marché ».

Et le secrétaire général du Royal College of Nursing, Pat Cullen, a déclaré que le gouvernement devrait “arrêter ces jeux politiques bon marché et qui divisent”.

Les syndicats GMB, Unison et Unite ont annoncé plus tôt cette semaine des grèves coordonnées du personnel du NHS, y compris des ambulanciers, les 21 et 28 décembre.

Le projet de loi actuel du gouvernement visant à introduire une exigence de service minimum dans le secteur des transports n’a pas encore commencé son cheminement à la Chambre des communes. Certains députés conservateurs se sont demandé si une répression du droit de grève pourrait être appliqué avant les prochaines élections générales.

Des perturbations majeures attendues dans les aéroports (PA)

La dispute survient alors que le personnel des forces frontalières travaillant dans le contrôle des passeports se prépare à sortir du 23 au 26 décembre et de nouveau entre le 28 et le 31 décembre aux aéroports de Gatwick, Heathrow, Manchester, Birmingham, Glasgow et Cardiff.

Mme Keegan a déclaré que “nous devrions être extrêmement reconnaissants” aux 2 000 membres du personnel de l’armée qui sont maintenant prêts à remplacer le personnel en grève des forces frontalières pendant la période des fêtes – mais a averti des perturbations.

Elle a déclaré à Sky News: «Nous avons 2 000 militaires formés qui vont essayer d’atténuer et d’essayer d’aider avec certains de ces rôles à la frontière. Mais vous savez, nous nous attendons à ce qu’il y ait des perturbations et des retards, mais ils feront de leur mieux.

Le ministre a suggéré que des augmentations de salaire dans le secteur public plus importantes que celles actuellement proposées ne feraient qu’alimenter l’inflation. Lorsqu’on lui a demandé à quel point le gouvernement était responsable du chaos de Noël, Mme Keegan a répondu: “Vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez faire pour essayer de contrôler cela.”

La secrétaire à l’éducation a également déclaré qu’elle “espère vivement” qu’une grève des enseignants en Angleterre ne soit pas inévitable et que le règlement de 2 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années soit “suffisant”.

« Nous avons accepté les recommandations salariales dans leur intégralité – entre 5 % et 8,9 % selon que vous êtes un enseignant expérimenté ou un nouvel enseignant. Nous avons donc fait de notre mieux pour répondre à toutes les exigences », a-t-elle déclaré à Times Radio.