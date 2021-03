Le personnel du NHS pourrait être contraint de faire piquer Covid dans le cadre de plans radicaux en cours d’examen par les ministres

Les travailleurs du NHS pourraient être forcés de faire des jabs de Covid dans le cadre de plans en cours de discussion par les ministres.

Le Mail peut révéler qu’un examen des passeports vaccinaux permettra de déterminer si le personnel de santé qui refuse une injection pourrait être légalement obligé d’en avoir une.

L’examen devrait également examiner si la contrainte devrait s’appliquer au personnel des foyers de soins, dont la plupart ne sont pas employés par l’État.

Les ministres estiment que cette décision pourrait réduire le nombre de décès dus au virus et limiter les retards à l’assouplissement du verrouillage.

Cependant, il existe des problèmes juridiques et moraux majeurs ainsi qu’une incertitude quant à ce qui pourrait arriver à ceux qui refusent toujours de se faire vacciner.

Jusqu’à 200 000 employés du NHS et des soins ont refusé jusqu’à présent l’offre d’un coup, alors qu’ils travaillaient à proximité des personnes vulnérables.

« Il est extraordinaire que tant de personnes dans le secteur de la santé semblent avoir refusé le vaccin », a déclaré une source du Cabinet au Mail.

« Il semble incroyable que quiconque travaillant dans cet environnement puisse donner foi aux déchets produits par les anti-vaxxers. Mais nous devons faire vacciner ces personnes.

Un porte-parole du NHS England a déclaré hier soir que de nombreuses fiducies signalaient que neuf employés sur dix avaient eu le coup.

Mais les ministres tiennent à ce que le taux se rapproche le plus possible de 100% en raison des graves risques posés par les infections nosocomiales.

Les chiffres officiels de la semaine dernière ont révélé que 28 pour cent du personnel des foyers de soins n’avaient toujours pas été vaccinés.

Downing Street a confirmé hier soir que la question était examinée dans le cadre d’un examen mené par Michael Gove sur la « certification du statut Covid », également connue sous le nom de passeports vaccinaux.

Hier, M. Hancock a semblé indiquer qu’une forme de certificat de vaccin serait introduite, disant aux députés qu’il était « clair que nous devrons fournir aux gens la possibilité de certifier s’ils ont eu le vaccin ».

Il a déclaré que les ministres « devraient absolument prendre en considération ceux qui ont une raison clinique certifiée pour laquelle ils ne peuvent pas recevoir le vaccin – ce qui s’applique à un nombre relativement restreint de personnes – mais c’est une considération importante qui sera prise en compte en tant que fait partie de ce travail ».

Le NHS et le personnel soignant ont reçu la priorité absolue pour le jab, avec des offres déployées aux travailleurs de première ligne à partir de décembre.

Mais une minorité persistante a jusqu’à présent refusé toutes les offres et tous les encouragements.

L’examen devra examiner les sanctions auxquelles les agents de santé devraient faire face s’ils refusent d’avoir un emploi obligatoire.

Les licenciements pourraient être une recette pour des troubles industriels, mais le personnel pourrait être éloigné des tâches de première ligne ou obligé d’utiliser des EPI supplémentaires.

L’analyse du Health Service Journal a révélé qu’en moyenne plus de 450 cas de Covid par jour ont probablement été contractés dans les hôpitaux en janvier.

Les infections hospitalières ont également été une cause majeure de maladie du personnel – exerçant une pression sur le NHS surchargé. On pense que la situation dans les maisons de soins est au moins aussi grave.

Care UK, qui gère 120 foyers, a déclaré la semaine dernière qu’il n’embaucherait que du personnel vacciné.

Un porte-parole a déclaré: « Toute personne postulant pour un poste qui l’oblige à se rendre dans une maison devra avoir été vaccinée avant de commencer à travailler. »

Chris Whitty, médecin-chef pour l’Angleterre, a déclaré le mois dernier que le personnel du NHS avait la « responsabilité professionnelle » de recevoir un coup.

Le NHS England a déclaré hier soir que la grande majorité du personnel avait été vacciné – et a exhorté les autres à se manifester.

Un porte-parole a ajouté: « Alors qu’il appartient au gouvernement et au parlement de décider quels groupes de personnes sont tenus de se faire vacciner, le directeur médical national du NHS et l’infirmière en chef sont d’accord avec Chris Whitty, avec le président de la BMA et d’autres dirigeants professionnels que le NHS. le personnel a le devoir de se faire vacciner à moins d’avoir une raison clinique valable de ne pas le faire ».

La revue de M. Gove devrait être publiée avant la dernière étape de la feuille de route de sortie de verrouillage le 21 juin.

Il examinera s’il doit exister un système permettant aux personnes d’accéder aux services sur la base de leur statut vaccinal ou de test Covid.

Un porte-parole du gouvernement a reconnu que toute forme de système soulèverait d’importantes questions «éthiques, d’égalité, de confidentialité, juridiques et opérationnelles».