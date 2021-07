Le personnel de FRONTLINE NHS en Angleterre qui est entièrement vacciné sera autorisé à continuer à travailler s’il est « pingé » – et n’aura PAS à s’auto-isoler, a-t-il été annoncé.

Cette décision – qui s’applique également aux travailleurs sociaux de première ligne – intervient alors que l’augmentation des absences du personnel en raison de la nécessité de s’isoler exerce une pression insoutenable sur les services de santé.

Il y aura une exemption pour le personnel entièrement vacciné afin qu’ils n’aient pas à s’isoler Crédit : Getty

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que l’exemption ne s’appliquerait que dans des « circonstances exceptionnelles » où l’absence de personnel pourrait entraîner un « risque important de préjudice ».

Le personnel contacté par NHS Test and Trace et invité à se mettre en quarantaine parce qu’il a été en contact avec une personne testée positive pour le virus aura toujours besoin d’un test PCR négatif avant de pouvoir reprendre le travail, puis de passer des tests quotidiens de flux latéral.

Les décisions sur la qualification du personnel seront prises au cas par cas après une évaluation des risques par la direction de l’organisme de santé ou de protection sociale concerné.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré: « Alors que nous apprenons à vivre avec ce virus, il est important de veiller à ce que le personnel de première ligne puisse continuer à fournir les meilleurs soins et soutien possibles aux personnes de haut en bas du pays.

« Ces nouvelles règles renforceront nos défenses collectives contre cet horrible virus, en permettant au personnel de première ligne du NHS et des services sociaux entièrement vaccinés de continuer à travailler en cas de besoin. »

Le directeur général de la UK Health Security Agency, le Dr Jenny Harries, a déclaré: « Avec le nombre de cas qui continue d’augmenter, il est impératif que nous fassions tout notre possible pour gérer ce virus et soutenir notre NHS et nos services sociaux sous la pression d’une demande accrue et pression soutenue.

« Nous avons fourni des conseils spécifiques au NHS et aux établissements de soins sociaux pour les circonstances où il existe un risque important pour la santé ou la sécurité résultant de l’absence du personnel ou d’un service essentiel ne peut pas fonctionner. »

Cela survient après que Boris Johnson a subi une pression croissante sur la pingdémie.

Le PM, isolé le jour de la liberté, a tenté d’utiliser les tests VIP pour esquiver dix jours à la maison après un contact avec le secrétaire à la Santé touché par Covid, Sajid Javid.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Mais Boris a respecté les règles après un tollé. Les députés souhaitent que les isolements Test and Trace soient supprimés, car les pénuries de personnel paralysent des milliers d’entreprises.

Ils avertissent que tout retard aggravera la crise du personnel à l’échelle du Royaume-Uni causée par le ping des contacts étroits de ceux avec Covid.

Ils sont venus au milieu d’informations selon lesquelles des dizaines de milliers de personnes suppriment l’application controversée du NHS qui signale les contacts étroits de tout cas positif.

Les salons de coiffure, les crèches, les installations sportives et les cafés manquent de personnel. Marks & Spencer a déclaré qu’il pourrait être contraint de réduire ses heures.

Les bureaux de tri de Royal Mail ont également été touchés tandis que la collecte des déchets de jardin dans certaines zones a été suspendue pour permettre au personnel absent du conseil de se concentrer sur les poubelles.

Et il y a eu des avertissements d’un arriéré du MoT après que les garages ont dû annuler un grand nombre de réservations.

Le groupe de réflexion Adam Smith Institute a déclaré que près de 1,7 million de personnes pourraient désormais être isolées. L’ancien Premier ministre Tony Blair a averti qu’il pourrait atteindre dix millions d’ici le pic de la troisième vague, qui devrait frapper début septembre.