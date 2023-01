Le personnel du NHS doit travailler plus dur pour «justifier» plus de salaire, dit Steve Barclay aux syndicats furieux

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les grèves prévues par les travailleurs du NHS semblaient sur le point de se poursuivre après que les dirigeants syndicaux ont qualifié les pourparlers avec Steve Barclay sur les salaires de “amèrement décevants” et d'”insulte”.

M. Barclay a profité de la réunion de lundi pour dire que toute augmentation de salaire devrait impliquer une plus grande “productivité et efficacité” du personnel – Unite la qualifiant de “scandaleux”.

Mais dans un geste potentiellement important, le secrétaire à la Santé a également déclaré aux syndicats qu’il examinerait leurs appels à un paiement unique avant l’examen du règlement salarial de l’année prochaine à partir d’avril.

Une source proche de M. Barclay a déclaré L’indépendant: “Un paiement unique a été levé par les syndicats et a accepté de l’emporter pour le regarder. Nous aimerions avoir une conversation sur la façon dont nous rendons le système plus efficace, livrons plus et traitons plus de patients.

Le négociateur d’Unite, Onay Kasab, a déclaré qu’il était “absolument clair” que le gouvernement “veut que nos membres donnent plus pour qu’il envisage un paiement – c’est absolument scandaleux”.

« Ce n’est pas une usine dont nous parlons. Nous parlons de personnes qui travaillent bien au-delà de leurs heures contractuelles de toute façon », a déclaré le responsable de Unite aux diffuseurs. “Quand vous avez du personnel qui travaille des quarts de 18 heures, je pense que c’est insultant.”

Rishi Sunak n’a pas démenti les informations selon lesquelles le gouvernement envisageait un paiement ponctuel pour aider le personnel du NHS au cours de l’exercice en cours, mais a déclaré que toute augmentation de salaire future devrait être “abordable” et ne pas augmenter davantage l’inflation.

Malgré l’insistance du gouvernement sur le fait que la réunion de lundi se concentrerait sur la prochaine révision des salaires 2023-24, certains dirigeants syndicaux avaient exprimé un optimisme prudent après que M. Sunak se soit dit “ouvert” à discuter des salaires.

Mais le Royal College of Nursing (RCN) a qualifié la réunion de 45 minutes avec M. Barclay de “très décevante” et a critiqué sa réticence à discuter de l’attribution de la rémunération 2022-23. La MRC a déclaré que les grèves prévues les 18 et 19 janvier se poursuivraient.

Joanne Galbraith-Marten, directrice des relations de travail à la MRC, a déclaré qu’il n’y avait «rien» d’offert de salaire pour l’exercice en cours. « Cette intransigeance laisse tomber les patients. Les ministres ont une distance à parcourir pour éviter la grève des infirmières de la semaine prochaine », a déclaré le responsable du syndicat des infirmières.

Le syndicat GMB a déclaré que les grèves des ambulanciers des 11 et 23 janvier se poursuivraient comme prévu après que les pourparlers « eurent échoué ». Rachel Harrison de GMB a déclaré: “Il y avait un certain engagement sur la rémunération – mais pas une offre concrète qui pourrait aider à résoudre ce différend.”

Sara Gorton, responsable de la santé chez Unison, a déclaré que des “progrès” avaient été réalisés dans les pourparlers avec le gouvernement, mais qu’aucune concession “tangible” n’avait été faite.

“C’était définitivement un progrès quand vous êtes dans une pièce avec le secrétaire d’État à parler de salaire, je pense. Il a demandé notre aide pour aider le Trésor à plaider en faveur de l’investissement. Nous le ferons certainement », a-t-elle déclaré.

Steve Barclay aurait demandé plus de “productivité” en échange d’un salaire plus élevé (Victoria Jones/PA Wire)

Des milliers de jeunes médecins en Angleterre ont commencé à voter lundi sur l’opportunité de faire grève. Les physiothérapeutes ont déclaré qu’ils annonceraient des dates de grève plus tard cette semaine, malgré les discussions avec M. Barclay.

“Bien que la réunion ait été plus constructive cette fois, il n’y a rien de tangible sur la table”, a déclaré Elaine Sparkes de la Chartered Society of Physiotherapy.

Pendant ce temps, les syndicats d’enseignants s’entretenaient avec la secrétaire à l’éducation Gillian Keegan avant les annonces attendues plus tard cette semaine pour savoir si leurs membres se mettront en grève.

Kevin Courtney, co-secrétaire général du National Education Union (NEU), a déclaré qu'”aucun progrès concret” n’avait été réalisé dans les pourparlers avec Mme Keegan – mais a ajouté qu’il y aurait d’autres discussions.

« Il n’y a pas d’offre, il n’y a pas de changement. Il y a d’autres discussions à venir dans lesquelles nous nous engagerons tout en exhortant nos membres à voter lors du scrutin. Il n’y a rien jusqu’à présent qui nous dissuaderait d’entreprendre une action revendicative.

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders (ASCL), a déclaré que les pourparlers étaient “largement insatisfaisants” et que les préoccupations concernant les salaires et les pénuries d’enseignants “restent non résolues”.

Pendant ce temps, le ministre des chemins de fer Huw Merriman a appelé les syndicats ferroviaires RMT et Aslef après une action soutenue qui a paralysé les services. Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, n’a pas commenté le déroulement des pourparlers, mais M. Merriman a qualifié la réunion de “constructive”.

Entre-temps, des pourparlers doivent avoir lieu entre le gouvernement et le syndicat de la fonction publique des services publics et commerciaux (PCS) dans le but de résoudre un âpre différend sur les emplois, les salaires et les retraites.

Les membres du PCS travaillant pour Border Force, l’Agence des paiements ruraux, le Département du travail et des pensions, les autoroutes nationales et ceux qui travaillent comme examinateurs de conduite ont pris des mesures échelonnées depuis le 13 décembre.

Le secrétaire général du syndicat, Mark Serwotka, a déclaré: “Nous accepterons bien sûr l’invitation à la réunion, au cours de laquelle nous lui dirons que s’il veut une résolution du conflit, il doit mettre de l’argent sur la table.”