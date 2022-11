Le personnel du ministère de la Justice “a proposé une voie de sortie après la reconduction de Dominic Raab au poste de ministre”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les hauts fonctionnaires du gouvernement se sont vu offrir une «sortie» du département de Dominic Raab lorsqu’il a été réintégré en tant que secrétaire à la justice au milieu des inquiétudes suscitées par son comportement passé dans le rôle, selon des rapports.

De multiples sources ont affirmé que le ministre du Cabinet avait créé une « culture de la peur » au ministère de la Justice (MoJ) lors de son précédent passage là-bas, selon le gardien.

Le journal a déclaré qu’il avait été dit que M. Raab avait agi de manière “avilissante”, “grossière” et “agressive”, et que son comportement allait au-delà de “non professionnel”, une source le qualifiant de “tyran”.

Les initiés ont insisté sur le fait que le secrétaire à la justice ne se livrait à aucune forme d’intimidation, reconnaissant qu’il était “direct” mais affirmant qu’il évaluait hautement son équipe. Ils ont réfuté toute suggestion selon laquelle il ne se comporte pas de manière professionnelle.

Les allégations s’avéreront gênantes pour Rishi Sunak, qui a récemment été critiqué pour avoir reconduit Sir Gavin Williamson dans son équipe senior alors qu’on lui avait dit qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument intimidé l’ancienne whip en chef Wendy Morton.

Sir Gavin a depuis démissionné de son poste au Cabinet Office et a juré de laver son nom.

Le gardien a rapporté qu’une quinzaine d’employés du bureau privé du secrétaire à la justice ont été emmenés dans une pièce à son retour à son poste, où il a été reconnu qu’ils pourraient s’inquiéter de sa conduite.

Ils auraient eu la possibilité de changer de rôle, certains étant visiblement émotifs. Plusieurs responsables ont ensuite changé de poste au sein du département, l’un d’entre eux pensant qu’il était en train de peser son départ, a indiqué le journal.

Cependant, il a cité des sources suggérant qu’un couple est revenu depuis.

Antonia Romeo, la plus haute fonctionnaire du ministère de la Justice, aurait parlé à M. Raab à son retour pour l’avertir de la nécessité de traiter le personnel avec professionnalisme et respect.

Les travaillistes ont qualifié les accusations de “profondément troublantes”, affirmant qu’elles soulèvent “encore plus de questions” sur le jugement de M. Sunak.

La chef adjointe du parti, Angela Rayner, a déclaré que le Premier ministre devait “dire clairement” s’il était au courant des allégations lorsqu’il a reconduit M. Raab au ministère de la Justice, et a appelé à ce que les allégations fassent l’objet d’une enquête “urgente et indépendante”.

“Avec chaque nouveau scandale et accord crasseux, il devient de plus en plus évident qu’il est un chef faible, qui fait passer la gestion du parti avant l’intérêt national”, a-t-elle déclaré.

«Il a revendiqué la tolérance zéro pour l’intimidation, a promis un gouvernement intègre et s’est engagé à nommer d’urgence un conseiller en éthique, mais il est loin de tenir toutes ses promesses.

“Rishi Sunak montre déjà qu’il ne parvient pas seulement à arrêter la pourriture, mais qu’il la laisse s’envenimer.”

La chef adjointe de la Lib Dem, Daisy Cooper, a affirmé que le gouvernement conservateur n’avait plus “une once d’intégrité”.

“Ces derniers rapports sont profondément troublants et doivent faire l’objet d’une enquête immédiate par le Cabinet Office”, a-t-elle déclaré.

M. Raab, qui est également vice-Premier ministre, a été démis de ses fonctions au ministère de la Justice par Liz Truss lors de son élévation au n ° 10 en septembre.

Il occupait le poste de Cabinet depuis septembre 2021 et a été réintégré par M. Sunak le mois dernier.

Le gardien a déclaré avoir parlé à des responsables qui défendaient l’approche de M. Raab, mais a reconnu qu’elle pouvait être interprétée comme non professionnelle – voire comme de l’intimidation.

Il est entendu qu’aucune plainte officielle n’a été déposée contre le ministre du Cabinet.

Une porte-parole du ministère de la Justice a déclaré: “Il n’y a aucune tolérance pour l’intimidation dans la fonction publique.

“Le vice-Premier ministre dirige un département professionnel, faisant avancer des réformes majeures, où les fonctionnaires sont valorisés et le niveau d’ambition est élevé.”

Le retour de M. Raab en tant que secrétaire à la justice était auparavant qualifié de “préoccupant” par des opposants qui critiquaient son bilan en matière de grèves d’avocats et d’arriérés judiciaires.

Il a refusé de rencontrer la Criminal Bar Association pour des entretiens pendant l’action revendicative, laissant à son successeur Brandon Lewis le soin de résoudre – ce qu’il a réussi à faire quelques semaines après sa prise de fonction.