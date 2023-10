Le personnel du lycée de South Portland est frustré par le flux d’informations après qu’un étudiant a été accusé d’avoir proféré de violentes menaces

8 octobre — « Écluses, lumières, hors de vue. »

Les enseignants du South Portland High School avaient été formés au protocole de verrouillage du district en cas de menace. Mais cela n’a pas réussi à endiguer la poussée d’adrénaline qu’ils ont ressentie le 29 septembre lorsqu’ils ont appris qu’ils fermaient leurs portes, éteignaient leurs lumières et déplaçaient leurs étudiants dans un coin de la salle, où ils pourraient être protégés si le pire devait arriver. .

Pendant plus d’une heure, enseignants et élèves sont restés assis en silence dans le noir, vérifiant sur leur téléphone les mises à jour du monde extérieur. Finalement, ils ont appris que « l’individu suspect » que la police avait arrêté à l’extérieur était un adolescent avec une réplique de pistolet airsoft. Ils ont dit qu’il n’était pas dangereux. Mais avant que les enseignants n’aient donné le feu vert, il était difficile de ne pas se demander si les menaces qui planaient sur le district depuis avril devenaient enfin réalité.

Plusieurs enseignants du secondaire, s’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte pour leur sécurité et de perdre leur emploi, ont déclaré que le confinement de vendredi dernier n’était que le dernier d’une série d’événements qui ont secoué la communauté. Les membres du personnel se disent frustrés par ce qu’ils considèrent comme un manque de transparence du district sur la manière dont il répond aux accusations criminelles en cours contre Tristan Hamilton, un étudiant de 17 ans qui, selon les procureurs, a tenté de recruter une autre personne pour aider à tuer des étudiants et des enseignants. et le personnel.

« C’est troublant », a déclaré un enseignant. « Nous sommes tous à bout de nerfs. »

Les procureurs et les administrateurs scolaires ont rétorqué qu’ils étaient gênés par ce que les lois sur les mineurs leur permettent de partager.

‘RIEN À VOIR ICI’

Bien que l’identité de Hamilton n’ait été rendue publique que quelques mois après qu’une équipe du SWAT ait perquisitionné son domicile en avril et saisi plusieurs fusils de grande puissance, les gens autour du lycée disent avoir su que c’était lui presque immédiatement. Plusieurs enseignants ont déclaré qu’ils n’étaient pas surpris d’apprendre qu’il était l’adolescent qui, selon le chef de la police de South Portland, Dan Ahern, avait menacé de « causer de graves dommages à des individus et à des groupes utilisant des armes spécifiques ».

Hamilton est un étudiant talentueux, mais il se présente comme un étranger au sein d’un district plutôt libéral, ont déclaré certains enseignants. Il est connu pour ses déclarations teintées de rhétorique d’extrême droite et pour son port d’une croix de fer – un symbole porté par les soldats nazis qui a depuis été coopté à la fois par les suprémacistes blancs et les groupes de motards. (Lui et son père conduisent tous deux des motos.)

Son père, Adam Hamilton, était quelque peu connu pour une série de publications islamophobes et transphobes sur Facebook qui ont fait surface lors d’une candidature ratée à un conseil scolaire en 2021. Adam Hamilton, qui a déclaré plus tard que ces publications ne reflétaient pas ses convictions, a également été arrêté au cours du mois d’avril. raid et accusé d’avoir tenté d’empêcher la police de l’arrêter, lui et son fils.

Les enseignants disent qu’ils ont été secoués lorsqu’Ahern a déclaré au News Center Maine que la police avait probablement mis fin à une violente attaque contre la communauté. Ils espéraient en savoir plus sur ce que la police pensait que Tristan Hamilton prévoyait lors de deux réunions virtuelles organisées par le surintendant Tim Matheney un peu plus d’une semaine après le raid.

Au lieu de cela, affirment plusieurs enseignants, les dirigeants du district ont minimisé les menaces d’une manière qui semblait incompatible avec les déclarations d’Ahern. Matheney a déclaré à plusieurs reprises que Hamilton avait été accusé d’incendie criminel (pour un incident sans rapport, suggèrent les archives judiciaires) et que personne dans l’école n’avait jamais été en danger. Mais cela n’avait pas de sens pour de nombreux enseignants : pourquoi le raid du SWAT et l’implication du FBI s’il n’y avait pas eu de menaces sérieuses ?

« Il a traité cela comme si les gens étaient en train de créer toutes ces rumeurs et ces propos alarmistes et que nous inventions tout cela », a déclaré un enseignant.

Les enseignants qui ont parlé avec le Portland Press Herald/Maine Sunday Telegram se sont demandé pourquoi ils n’avaient pas été alertés d’une menace potentielle. Si Hamilton était suffisamment dangereux pour être arrêté ce mercredi, l’école était-elle vraiment sûre lundi et mardi lorsqu’il était en classe ? D’autres voulaient avoir la garantie qu’il ne serait pas autorisé à rentrer dans le bâtiment. Ils sont devenus frustrés lorsque Matheney n’a pas fourni de réponses précises.

« C’était : ‘Absolument rien à voir ici' », a déclaré un autre enseignant. « Tu savais qu’on te mentait. »

SANS SURVEILLANCE

Matheney a déclaré lors d’un entretien téléphonique jeudi que son bureau avait fait tout ce qui était possible pour tenir le personnel informé, mais même lui ne savait pas grand-chose des preuves contre Hamilton en raison des lois qui scellent la plupart des informations sur les affaires de mineurs.

Il a déclaré qu’il ne connaissait pas toutes les conditions de libération de Hamilton, mais a été assuré par la police, les procureurs et le juge de district Peter Darvin que l’adolescent ne représentait pas actuellement un danger pour l’école. Il a déclaré que les forces de l’ordre sont légalement tenues d’informer les districts scolaires s’ils pensent qu’une menace est imminente – un avertissement que son bureau n’a pas reçu en avril ni à aucun moment depuis.

« Je sais que la disponibilité de l’information… a été frustrante pour beaucoup d’entre nous », a déclaré Matheney. « Mais à tout le moins, notre intention claire a été d’écouter aussi attentivement et aussi ouvertement que possible les membres de notre personnel. »

Mais sans explications spécifiques sur les accusations portées contre Hamilton, ses conditions de libération et pourquoi les autorités sont si sûres qu’il ne constitue pas une menace, les enseignants affirment qu’eux et leurs élèves restent anxieux – surtout à la suite de plusieurs événements survenus le mois dernier.

Le premier était un article du Press Herald qui nommait Hamilton et énumérait une nouvelle série d’accusations que les procureurs avaient déposées contre lui : sollicitation criminelle de classe A pour meurtre et un autre chef d’incendie criminel, ainsi qu’une accusation de terrorisme moindre. Les étudiants, les professeurs et le personnel étaient tous répertoriés comme cibles potentielles. Il s’agissait de la première confirmation officielle que les autorités pensaient que Hamilton préparait une attaque contre l’école.

Le directeur Scott Tombleson a déclaré au personnel dans un courriel partagé avec le journal qu’il était « secoué » par la nouvelle. Mais les enseignants affirment que cette formulation sonnait creux après que les dirigeants du district aient passé le printemps à minimiser leurs inquiétudes.

Lors d’une réunion d’urgence du personnel le matin où les nouvelles accusations ont été annoncées, les enseignants ont déclaré que certains membres du personnel étaient visiblement en colère contre Matheney et Tombleson, qu’ils considéraient comme plus intéressés à contrôler un récit qu’à soutenir les enseignants.

« Nous sommes sur le point d’aller enseigner dans une heure aux enfants qui viennent de lire le mot ‘meurtre’ dans un titre », se souvient avoir pensé un enseignant. « Je pense que nous devons pouvoir en parler à un niveau humain. »

Les tensions se sont encore intensifiées le 27 septembre lorsque Hamilton a dépassé à moto un groupe d’élèves qui marchaient dehors pour suivre un cours de gymnastique, puis a fait demi-tour et a tenté de parler à un élève de Red’s Dairy Freeze, selon plusieurs enseignants qui ont appris plus tard l’incident. . Ils ont déclaré que Hamilton était parti rapidement après qu’un enseignant lui ait demandé de quitter le groupe.

Mark Peltier, l’un des avocats de Hamilton, a déclaré que l’adolescent avait reçu une invitation chez Red’s d’un ami et qu’il était parti lorsqu’il avait réalisé qu’elle se trouvait avec un groupe d’étudiants.

« Comme dans la plupart des cas, ce que l’on a fait croire au public et ce qui s’est réellement produit sont très éloignés », a-t-il déclaré. « Malheureusement, cette affaire a fait l’objet de nombreuses spéculations et rumeurs. Tristan n’a jamais présenté de risque pour personne, et cela reste le cas aujourd’hui. »

Pourtant, la nouvelle de cette rencontre a rapidement circulé parmi les étudiants et le personnel, dont beaucoup pensaient que l’adolescent ne serait pas libre de se promener dans les rues pendant la journée scolaire. S’il pouvait aller chez Red, alors qu’est-ce qui l’empêchait d’enfiler un sweat à capuche et de se faufiler dans l’école ?

Plusieurs enseignants disent que ces pensées résonnaient dans leur tête alors qu’ils étaient confinés deux jours plus tard. La police a déclaré plus tard que l’étudiant arrêté pendant le confinement du 29 septembre n’avait aucun lien avec Hamilton.

« FAIRE DE NOTRE MIEUX »

Le procureur du comté de Cumberland, Jackie Sartoris, a refusé de partager les conditions exactes de la libération de Hamilton.

Elle a déclaré à un journaliste la semaine dernière que même si elle était libre de partager ces informations avec les victimes nommées dans l’affaire – tous les étudiants, enseignants et personnel du lycée de South Portland, ainsi que les parents d’élèves de moins de 18 ans – les lois sur la vie privée des mineurs l’empêchent de le faire. en discuter directement avec d’autres membres du public.

Pourtant, ces informations n’ont pas non plus été largement partagées avec les victimes. Les enseignants qui ont parlé au journal ont déclaré que les seules indications qu’ils avaient sur les conditions de libération de Hamilton provenaient de quelques courriels partagés par le district.

Quelques heures après l’incident survenu chez Red’s, Matheney a écrit dans un courriel adressé au personnel que lui et l’avocat du district feraient pression sur les procureurs pour qu’ils renforcent les protections contre Hamilton.

« En tant que district, nous avons droit au type d’environnement d’apprentissage que vous et nos étudiants méritez, et nos avocats le soutiendront clairement demain », a-t-il écrit.

Une lettre que Sartoris a envoyée aux professeurs, au personnel et aux étudiants un jour plus tard précise qu’il est interdit à Hamilton de se trouver sur la propriété de l’école.

Elle a écrit que son bureau avait fait pression pour que Hamilton soit détenu au centre de développement de la jeunesse de Long Creek, mais qu’un juge avait autorisé sa libération. Sartoris a déclaré que les procureurs plaideraient à nouveau en faveur de sa détention, ou du moins qu’il lui soit également interdit de s’approcher du lycée et de contacter les étudiants, les professeurs et le personnel participant à des activités scolaires en dehors de l’enceinte pendant les heures de classe.

Sartoris a déclaré qu’elle sympathisait avec les membres du personnel scolaire et les parents frustrés, mais a déclaré que Matheney et son équipe avaient eux-mêmes eu peu d’informations sur les détails de l’affaire depuis le début. Les procureurs n’auraient pas pu fournir de détails plus tôt sans enfreindre les lois sur la protection de la vie privée, ce qui pourrait mettre en péril l’issue de l’affaire, a-t-elle déclaré.

« Nous faisons tous de notre mieux dans une situation que nous n’avons pas créée », a-t-elle déclaré. « Je comprends parfaitement que cela soit une source d’énorme frustration pour la communauté. Nous voulons juste être très prudents et ne jamais compromettre les perspectives de cette affaire. »

Hamilton devrait comparaître pour la première fois devant le tribunal pour mineurs de Portland le 19 octobre à 8 h 30. L’audience sera publique et les procureurs demanderont au juge d’autoriser l’accès à distance à la salle d’audience afin que les membres de la communauté scolaire qui craignent leur sécurité peut y assister sans révéler leur identité à l’accusé.

Finalement, les preuves contre Hamilton seront entendues, a déclaré Sartoris.

En attendant, les enseignants du sud de Portland affirment qu’ils continueront d’essayer de montrer un visage courageux aux élèves, même s’ils sont aux prises avec la crainte que Matheney et Sartoris conviennent que ce soit devenu trop courant dans les salles de classe américaines.

« Je ne veux pas dramatiser, mais (enseigner) c’est beaucoup dans une journée facile. Partir et penser que vous pourriez mourir rend la journée un peu plus difficile », a déclaré un enseignant. « Mais bon, apprends ton calcul. Rien de tout cela ne compte. »