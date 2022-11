Le personnel du FPR sauve un homme de tomber dans l’écart de la plate-forme de train, Twitter loue sa bravoure

Dans un vrai récit de courage, un officier de la Force de protection des chemins de fer (FPR) a été vu en train de sauver un passager tombé entre le quai et un train en marche. L’incident s’est produit lorsqu’une fille mineure a été sauvée de l’écrasement sous les roues d’un train. Le clip a été partagé par le RPF India sur Twitter. On y voit l’officier du FPR debout sur le quai pendant que le train passe. Bientôt, une fille peut être vue en train de courir pour monter dans le train mais tombe alors qu’elle essaie d’emménager.

Cependant, pour sa fortune, l’officier du FPR a été vu en train de saisir la jeune fille et de la mettre en sécurité. “Alert #RPF Le gendarme en chef Satheesh a agi rapidement et a empêché une fille mineure de passer sous les roues d’un train lorsqu’elle est tombée alors qu’elle tentait de monter à bord d’un train en marche à la gare de Tirur”, lit-on dans la légende. Regarde:

Alerte #RPF Le gendarme en chef Satheesh a agi rapidement et a empêché une fille mineure de passer sous les roues du train lorsqu’elle est tombée alors qu’elle tentait de monter à bord d’un train en marche à la gare de Tirur.#MissionJeewanRaksha #LifeSavingAct #Être responsable #Fais attention pic.twitter.com/R0iMdas4WX — FPR INDE (@RPF_INDIA) 11 novembre 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a réussi à rassembler près de 4 000 vues. « Les chemins de fer devraient se concentrer sur la fermeture automatique des portes dans les trains de banlieue. Jusque-là, les gens continueront de tomber ! S’il vous plaît, adressez-vous à la cause première !” a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Bravo monsieur. Vous avez défendu votre métier. Nous vous saluons pour cet acte incroyable qui a sauvé la jeune fille d’une mort imminente. Que Dieu vous bénisse et visite la famille.

Pendant ce temps, plus tôt, deux officiers du FPR ont sauvé la vie d’un homme tombé accidentellement dans le petit interstice entre le quai et un train en marche. L’incident s’est produit à la gare de Coimbatore dans le Tamil Nadu et des images de vidéosurveillance de celui-ci sont devenues virales sur Internet. Le clip montre un train se déplaçant à la gare lorsqu’un homme glisse et tombe soudainement sur le quai et la voie. Les passants se rassemblent pour tenter de sauver l’homme lorsque deux officiers du FPR interviennent rapidement pour le sortir de la brèche. La tâche n’était pas facile car le petit espace rend difficile la fuite de l’homme.

Les deux officiers du FPR sont identifiés comme étant ASI Arunji et Lady HC PP Mini. Les images de vidéosurveillance ont été partagées sur le compte Twitter officiel du FPR Inde pour rendre hommage à la bravoure de l’officier. Le département a déclaré : « Encore une autre histoire de bravoure et de courage ! Chaque jour, les héros du RPF ASI Arunjit et de Lady HC PP Mini, au mépris total de leur propre sécurité, sont allés au-delà de leur devoir pour ramener un passager sur le quai lorsqu’il s’est retrouvé coincé dans l’espace entre le quai et le train à la gare de Coimbatore.

