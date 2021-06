Le personnel du FPR sauve un homme de Mumbai de la chute sous un train en marche

Une vidéo virale d’un agent de la Force de protection des chemins de fer (FPR) a récemment fait le tour d’Internet où on le voit sauver un homme de la chute sous les roues d’un train en marche dans une gare de Mumbai. La vidéo, qui est en fait une séquence de vidéosurveillance de l’incident, a été partagée sur Twitter et est depuis devenue virale, beaucoup louant le flic pour sa présence d’esprit qui a permis de sauver la vie de l’homme. L’incident aurait eu lieu lundi au Lokmanya Tilak Terminus (LTT) de Kurla à Mumbai. L’incident déchirant s’est produit lorsque le passager, alors qu’il tentait de monter à bord d’un train en marche, a fini par manquer sa marche et avait presque glissé de l’espace entre le quai et le compartiment en mouvement du train.

#REGARDEZ | Maharashtra : un agent de la Force de protection des chemins de fer (FPR) a secouru un homme hier, à Lokmanya Tilak Terminus (LTT) à Kurla à Mumbai, qui a glissé en essayant de monter à bord d’un train en marche (Source vidéo : Central Railway PRO) pic.twitter.com/5S999FDqZO – ANI (@ANI) 8 juin 2021

La séquence de vidéosurveillance montre le gendarme du FPR tirant l’homme vers le haut, l’empêchant de tomber sur les rails.

Dans un incident similaire lorsqu’un passager est tombé dans l’espace entre le train et le quai de la gare Vasco à Goa. Dans les images de vidéosurveillance partagées par le ministère des Chemins de fer, on peut voir l’homme courir pour monter à bord d’un train en marche. Dans sa tentative de le faire, il a apparemment perdu son emprise et est tombé. En quelques secondes, le personnel de la police des chemins de fer est entré en action et a rapidement retiré le passager.

En février, lors d’un autre incident, deux membres du FPR ont sauvé un passager de la chute dans l’espace entre la plate-forme ferroviaire et le train à la gare de Kalyan à Mumbai. Dans les images de vidéosurveillance, désormais virales sur les réseaux sociaux, on pouvait voir un homme essayant de monter à bord d’un train en marche et perdant l’équilibre. Deux membres du FPR alertés des deux côtés sont venus à la rescousse de l’homme de 79 ans juste à temps.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici