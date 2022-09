Une vidéo réconfortante d’un flic aidant un homme spécialement handicapé à la gare de Virudhachalam du Tamil Nadu est devenue virale. La vidéo mise en ligne par IAS Supriya Sahu montre le responsable de la police des chemins de fer (RPF) soulevant l’homme d’un fauteuil roulant et le portant à son siège. Une femme, peut-être un parent de l’homme spécialement handicapé, peut également être vue dans le clip. « Merveilleux geste de Mr Saravanan, SI, RPF. Il a transporté un passager ayant des besoins spéciaux et l’a aidé à monter dans un train à la gare de Virudhachalam. Nous avons besoin de plus de gens comme lui pour lire la légende postée avec la vidéo.

Merveilleux geste de M. Saravanan, SI,RPF. Il a transporté un passager ayant des besoins spéciaux et l’a aidé à monter dans un train à la gare de Virudhachalam. Nous avons besoin de plus de gens comme lui. Vidéo- par @RailMinIndia pic.twitter.com/mYSjRVfFdh — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) 9 septembre 2022

Bientôt, la vidéo a gagné en popularité sur Internet et a ravi le cœur de tous. Impressionnés par le geste du personnel du FPR, les utilisateurs ont inondé la section réponse de la vidéo de leurs réactions. “La flamme” de l’espoir de l’humanité “est entretenue par de tels humains, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a commenté:” Excellent travail, M. Saravanan. Nous devons apprendre de lui et aider les personnes ayant des besoins spéciaux et les personnes âgées dans tous les endroits, leur donner la priorité dans la file d’attente.

Excellent travail M. Saravanan. Nous devons apprendre de lui et aider les personnes ayant des besoins spéciaux et les personnes âgées dans tous les lieux, leur donner la priorité dans la file d’attente. — Ranjay Akhouri (@akhouriranjay) 9 septembre 2022

Tout en louant les efforts du personnel du FPR, un troisième utilisateur a soulevé des questions sur l’indisponibilité du transport sans obstacle pour les personnes ayant des besoins spéciaux. « C’est un bon geste, mais nos esprits ne pensent jamais à repenser notre chemin de fer pour les personnes handicapées. Partout aux États-Unis, les handicapés sont accueillants comme les bus, les routes, les trains et les hôtels. J’espère que cela se produira également dans notre pays, a écrit un utilisateur

C’est un beau geste mais notre esprit ne pense jamais à repenser notre chemin de fer pour les handicapés. Partout aux États-Unis, les personnes handicapées sont conviviales, comme les bus, les routes, les trains et les hôtels. J’espère que cela arrivera aussi dans notre pays — bala (@arisuvadi) 10 septembre 2022

Dans une autre vidéo similaire, un responsable des chemins de fer a été vu en train de sauver la vie d’une femme qui a failli se faire renverser par un train à la gare de Shikohabad dans l’Uttar Pradesh. La femme peut être en train de traverser une voie ferrée pour atteindre le quai de l’autre côté. Elle garde son sac sur le quai mais semble avoir du mal à monter lorsqu’un train s’approche rapidement d’elle. Un employé des chemins de fer présent sur place se précipite pour la sauver et la tire en lieu sûr.

Firozabad, UP | Nous avons repéré une femme traversant la voie ferrée à l’approche d’un train. Pendant que je courais d’un bout, un autre agent des chemins de fer courait de l’autre. Il a réussi à la rejoindre juste à temps. Elle a été sauvée : GRP Constable, Shivlal Meena pic.twitter.com/t5XwvTyajQ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) 9 septembre 2022

La vidéo de l’incident est rapidement devenue virale, suscitant diverses réactions en ligne.

