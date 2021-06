Les responsables du département d’ÉTAT ont été avertis de ne pas se pencher sur la théorie de la « fuite de laboratoire » de Covid-19, car cela « ouvrirait une boîte de vers » pour les États-Unis.

Selon un nouveau rapport, les dirigeants ont appris qu’examiner la théorie de l’origine attirerait trop d’attention sur le financement américain de la recherche sur le gain de fonction en Chine.

Thomas DiNanno a signalé avoir été bloqué en essayant d’examiner la théorie des fuites de laboratoire Crédit : Département d’État américain

L’Institut de virologie de Wuhan est au centre de la théorie des fuites de laboratoire Crédit : Getty Images – Getty

Une note obtenue par Vanity Fair montre que Thomas DiNanno, ancien secrétaire adjoint par intérim du Bureau du contrôle des armements, de la vérification et de la conformité du département d’État, a écrit qu’on lui avait dit de ne pas poursuivre cette possibilité.

Dans le mémo, DiNanno a écrit que le personnel de deux bureaux « a averti » les dirigeants de son bureau « de ne pas poursuivre d’enquête sur l’origine de Covid-19 » car cela « ouvrirait une boîte de vers si cela continuait ».

Lors d’une réunion du département d’État, des responsables ont déclaré qu’on leur avait explicitement dit de ne pas examiner les gains de recherche de fonction de l’Institut de virologie de Wuhan ou de dire quoi que ce soit qui puisse indiquer le rôle des États-Unis dans celle-ci.

L’Institut de virologie est au centre de la théorie des fuites de laboratoire de Wuhan.

La théorie des fuites de laboratoire a pris de l’ampleur après qu’il a été révélé que trois membres du personnel du laboratoire de Wuhan sont tombés malades en novembre 2019 et ont dû être hospitalisés et que les États-Unis avaient envoyé de l’argent au laboratoire dans le passé.

La théorie des fuites de laboratoire de Wuhan a pris de l’ampleur ces dernières semaines Crédit : AP

Un nouveau rapport indique que des responsables du département d’État ont été contrecarrés lorsqu’ils ont tenté d’examiner le laboratoire Crédit : AFP

DiNanno a déclaré au média que le département d’État avait eu vent des employés de laboratoire malades à l’automne 2020 et avait recommencé à examiner l’institut.

« Ce n’étaient pas des concierges », a déclaré DiNanno. « C’étaient des chercheurs actifs. Les dates étaient parmi la partie la plus frappante de l’image parce qu’elles sont exactement là où elles seraient si c’était l’origine. »

Mais les responsables examinant la possibilité d’une fuite de laboratoire se sont à nouveau heurtés à des barrages routiers, rapporte le point de vente.

En mai, le Dr Anthony Fauci a admis que les National Institutes of Health avaient alloué 600 000 $ au laboratoire de Wuhan sur une période de cinq ans pour étudier si les chauves-souris pouvaient transmettre des coronavirus aux humains, ce que beaucoup pensaient initialement comme le début de la pandémie de Covid-19.

Fauci a déclaré à un sous-comité des crédits de la Chambre que l’argent était utilisé pour « une modeste collaboration avec des scientifiques chinois très respectables qui étaient des experts mondiaux du coronavirus ».

Le Dr Fauci a admis qu’il n’était pas convaincu que le virus s’était développé naturellement Crédit : Getty

Des membres du personnel du laboratoire de Wuhan seraient tombés malades en novembre 2019 Crédit : Reuters

Il a nié que l’argent américain ait servi à la recherche sur le « gain de fonction », une pratique qui consiste à prendre un virus qui peut infecter les humains et à le rendre plus transmissible ou pathogène pour l’homme.

Fauci a soutenu que le financement de la recherche était nécessaire, citant l’épidémie de SRAS au début des années 2000.

Le plus grand expert du pays en matière de maladies infectieuses a également récemment admis qu’il n’était « pas convaincu » que Covid-19 s’était développé naturellement.

Lors de l’événement United Facts of America: A Festival of Fact-Checking le mois dernier, on a demandé à Fauci s’il était toujours convaincu que le virus s’était développé naturellement.

Le top doc a répondu : « Non en fait. Je n’en suis pas convaincu.

« Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s’est passé en Chine jusqu’à ce que nous continuions à découvrir au mieux de nos capacités ce qui s’est passé. »

Dans une interview avec CNN jeudi, Fauci a déclaré qu’il pensait toujours que le virus était très probablement passé des chauves-souris aux humains, mais il garde un « esprit ouvert ».