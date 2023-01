Le personnel du bus qui a sauvé Rishabh Pant sera honoré par le gouvernement de l’Uttarakhand

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a annoncé dimanche que son gouvernement honorerait le jour de la République le chauffeur et exploitant de Haryana Roadways, qui a sauvé la vie du joueur de cricket vedette Rishabh Pant qui a récemment eu un accident.

S’adressant à ANI, Dhami a déclaré: “Le gouvernement de l’Uttarakhand rendra hommage au chauffeur et à l’exploitant de Haryana Roadways, qui ont sauvé la vie du joueur de cricket Rishabh Pant le 26 janvier.”

Il a ajouté : “Le conducteur et l’opérateur ont risqué leur vie pour sauver la vie de Rishabh Pant. La voiture du joueur de cricket a roulé plusieurs fois devant leurs yeux (après avoir heurté une cloison et s’être enflammée sur l’autoroute Delhi-Dehradun). Le personnel d’Haryana Roadways a fait ses preuves en s’attaquant à la situation d’urgence.”

Rishabh Pant suit un traitement dans un hôpital de l’Uttarakhand.

Le 30 décembre vers 5 h 30, Pant a eu un grave accident alors qu’il revenait de Delhi à Roorkee pour surprendre sa mère lorsque sa voiture est entrée en collision avec le mur à la frontière Narsan de Roorkee près de Hammadpur Jhal vendredi.

Le jeune homme de 25 ans était seul dans la voiture et a été blessé au dos, au front et à la jambe.

Selon des photographies du site, la voiture a été gravement brûlée et Pant était au volant lorsqu’il a rencontré l’accident.

Haridwar SP (Rural) Swapan Kishore a déclaré vendredi que Pant avait été admis à l’hôpital Max de Dehradun.

Le joueur de cricket a échappé de peu à la mort après que son véhicule haut de gamme a percuté une barrière routière. Pant a échappé à l’accident presque mortel avec des brûlures entre autres qui nécessiteront des chirurgies plastiques et il pourrait être transporté par avion à Delhi si nécessaire, a déclaré un responsable de la DDCA. Selon les rapports, il s’était assoupi sur le volant.

Il a été rapporté plus tôt que le chauffeur de bus, Sushil Kumar, et le conducteur, Paramjeet, ont repéré une voiture bélier non contrôlée au-dessus de la séparation près de Gurukul Narsan.

Ils ont couru vers la voiture pour aider le passager », a déclaré le directeur général de Panipat Bus Depot, K Jangra, après que le gouvernement de l’Haryana les ait honorés le 30 décembre pour leur service à l’humanité.

“Alors que nous le traînions (Rishabh Pant) dehors, la voiture a pris feu et a brûlé en 5 à 7 secondes. Il avait des blessures graves au dos. Nous nous sommes renseignés sur ses informations personnelles et c’est à ce moment-là qu’il a dit qu’il était un joueur de cricket de l’équipe indienne. “, a déclaré le personnel du bus Paramjeet qui a sauvé le joueur de cricket Rishabh Pant.

Le Dr Sushil Nagar de l’hôpital de Saksham, où Pant a été admis, a déclaré à ANI plus tôt : “Quand il a été admis ici, il était dans un état critique. Mais notre équipe a répondu avec un traitement rapide. Nous avons également fait ses radiographies, il n’y avait pas de blessures osseuses plutôt une blessure ligamentaire au genou droit, qui deviendra plus claire après les rapports d’IRM.”

Nagar a également déclaré: “Il y avait deux blessures ouvertes sur son front et des écorchures sur sa taille. Il n’y avait rien de mortel. Il était conscient et parlait bien. Je lui ai demandé pourquoi il conduisait à ce moment-là tôt le matin. Il a dit qu’il allait rendre une visite surprise à sa mère.”