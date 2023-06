Le personnel du Bureau des prisons accusé de graves échecs dans la préparation du suicide de Jeffrey Epstein

WASHINGTON, 27 juin – Les employés du Bureau fédéral des prisons (BOP) qui ont été accusés de garder le délinquant sexuel accusé Jeffrey Epstein n’ont pas fouillé sa cellule de prison comme requis et ne l’ont pas surveillé pendant des heures avant qu’il ne se suicide en 2019, la justice américaine Le chien de garde interne du ministère a déclaré mardi.

Dans un nouveau rapport cinglant, l’inspecteur général Michael Horowitz a désigné 13 employés de la BOP pour « inconduite et manquement à leurs devoirs », affirmant que leurs actions permettaient à Epstein d’être seul et sans surveillance dans sa cellule d’isolement à l’intérieur du Metropolitan Correctional Center de Manhattan à partir de 22h40. 9 août 2019 jusqu’à ce qu’il soit découvert à 6 h 30 pendu à ce qui semblait être un linge ou un vêtement.

Il a également critiqué le bureau pour d’autres défauts opérationnels graves, tels que le fait de ne pas avoir correctement mis à niveau le système de surveillance par caméra du Metropolitan Correction Center et le manque de personnel dans ses installations.

« La combinaison de négligence, d’inconduite et d’échecs de performance au travail documentés dans ce rapport a tous contribué à un environnement dans lequel l’un des détenus les plus notoires de BOP a sans doute eu la possibilité de se suicider », indique le rapport.

Epstein, 66 ans, s’est suicidé alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel. La prison fédérale où il était détenu a depuis été fermée.

Deux gardiens de prison ont ensuite été accusés d’avoir falsifié des registres de prison pour donner l’impression qu’ils avaient effectué des contrôles de routine sur Epstein avant son suicide. Ces accusations ont cependant été abandonnées par la suite après que les deux gardes ont conclu des accords de poursuite différée et accompli avec succès le service communautaire obligatoire.

Le rapport d’Horowitz a identifié au moins deux autres employés anonymes qui pourraient avoir commis une conduite criminelle en certifiant à tort le décompte et les rondes des détenus, mais les procureurs ont refusé de porter plainte.

En réponse au rapport, la directrice de BOP, Colette Peters, a déclaré que les conclusions « reflétaient un échec à suivre les politiques de longue date de BOP ». Elle a ajouté que le BOP est d’accord avec une liste de réformes recommandées, qui « seront appliquées au paysage correctionnel plus large du BOP ».

Epstein, un délinquant sexuel enregistré qui comptait autrefois les anciens présidents Donald Trump et Bill Clinton comme amis, a évité les accusations fédérales en 2008 après avoir accepté de plaider coupable à des accusations moindres de l’État de Floride pour avoir payé illégalement une adolescente pour des relations sexuelles.

Dans le cadre de cet accord, il n’a purgé que 13 mois de prison et a été autorisé à quitter l’établissement pendant la journée.

Des années plus tard, cet arrangement a fait l’objet d’un rapport d’enquête du Miami Herald, qui a soulevé de nouvelles questions sur le traitement de l’affaire par le ministère de la Justice et a finalement incité l’ancien procureur en chef qui a approuvé l’accord à démissionner en tant que secrétaire du travail de l’administration Trump. Département.

En juillet 2019, les procureurs fédéraux du district sud de Manhattan à New York ont ​​déposé de nouvelles accusations criminelles, accusant Epstein d’avoir attiré des dizaines de filles, dont certaines n’avaient que 14 ans, chez lui à New York et en Floride et de les avoir contraintes à des actes sexuels.

Il a plaidé non coupable, mais est décédé avant de pouvoir être jugé.

Son ancienne petite amie, la mondaine britannique Ghislaine Maxwell, a ensuite été accusée d’avoir aidé Epstein à abuser de jeunes filles.

Elle a été condamnée en décembre 2021 pour cinq chefs d’accusation, dont le trafic sexuel d’un mineur, pour avoir recruté et préparé quatre filles à avoir des relations sexuelles avec Epstein. En janvier 2022, elle a été condamnée à 20 ans de prison.