Le personnel du bureau de Mendicino était au courant du transfert de Bernardo avant le ministre, selon le département

Le personnel du bureau du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, savait depuis trois mois que le tueur en série et violeur Paul Bernardo serait transféré d’une prison à sécurité maximale à une prison à sécurité moyenne – mais n’a informé le ministre qu’après que cela se soit produit – a appris CBC News.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a déclaré qu’il avait d’abord envoyé un courriel au bureau de Mendicino le 2 mars pour l’informer que Bernardo serait transféré dans un établissement à sécurité moyenne. Une date finale pour le transfert n’avait pas été déterminée à ce moment-là.

Le SCC a déclaré avoir envoyé un deuxième e-mail le 25 mai au bureau de Mendicino indiquant que Bernardo serait transféré quatre jours plus tard.

Le bureau du ministre confirme maintenant qu’il n’a informé Mendicino du transfert de Bernardo que le 30 mai, le lendemain du transfert.

Un avocat représentant les familles de deux adolescentes assassinées par Bernardo a déclaré qu’il était alarmant que le ministre et les familles des victimes aient été tenus dans l’ignorance pendant près de 90 jours.

« Si c’est vrai, que le personnel a vraiment gardé cela secret de leur patron, alors c’est une abdication flagrante de responsabilité et c’est profondément injuste pour le ministre », a déclaré Timothy Danson, avocat des familles de Kristen French et Leslie Mahaffy.

« C’est précisément le genre d’information qui doit être communiquée au ministre parce que la responsabilité appartient au ministre. »

Kristen French avait 15 ans et Leslie Mahaffy en avait 14 lorsque Paul Bernardo les a sauvagement kidnappés, torturés et tués. (Document/La Presse Canadienne)

Bernardo a été reconnu coupable de meurtre au premier degré en 1995 pour les meurtres de Mahaffy et French. Il a également été reconnu coupable d’homicide involontaire pour son rôle dans la mort de Tammy Homolka, 15 ans, et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 25 premières années.

Bernardo a été discrètement transféré le 29 mai de l’établissement à sécurité maximale de Millhaven à Kingston, en Ontario, à une prison à sécurité moyenne à La Macaza, au Québec. Danson a déclaré que les familles des victimes n’avaient appris le transfert que le matin où il s’est produit.

Un comité d’examen de trois personnes au SCC examine actuellement la décision de transférer Bernardo. Le SCC a déclaré qu’il s’attend à ce que cet examen soit terminé dans les prochaines semaines.

MONTRE/ Les familles des victimes de Bernardo demandent une modification des lois sur le transfert de prison Les familles des victimes de Bernardo demandent une modification des lois sur le transfert de prison Un avocat représentant les familles des victimes de Paul Bernardo affirme qu’elles n’ont pas été suffisamment informées du transfert du tueur en série d’une prison à sécurité maximale vers un établissement à sécurité moyenne. Ils ont rejoint les défenseurs qui disent qu’il y a une lacune dans la loi qui doit être modifiée afin que les victimes puissent être consultées dans les futurs cas de transfert.

CBC News a demandé au bureau de Mendicino si son personnel essayait de protéger le ministre en ne lui parlant pas du prochain transfert de Bernardo. Un porte-parole a déclaré que le personnel ne le protégeait pas et qu’il examinait les options du ministre.

Le bureau de Mendicino a déclaré qu’il « avait examiné les pouvoirs dont disposait le ministre et avait appris » qu’il « n’avait aucun pouvoir sur les décisions de transfert ». Le SCC confirme également que les décisions concernant le transfèrement des délinquants et l’avis aux victimes relèvent de sa compétence et non de celle du ministre.

Mendicino a publiquement reconnu le transfert de Bernardo le 2 juin – trois jours après que son bureau a déclaré qu’il avait été informé du transfert pour la première fois. Après la fuite de la nouvelle du transfert ce jour-là, Mendicino a tweeté que la « décision indépendante » du SCC de transférer Bernardo « est choquante et incompréhensible ».

Le 5 juin, Mendicino a déclaré aux journalistes qu’il avait parlé à la commissaire du SCC Anne Kelly ce matin-là pour déclarer « que j’étais profondément préoccupé et encore une fois choqué par cette décision ».

Danson a déclaré que les remarques du ministre laissaient l’impression qu’il venait d’apprendre le transfert de Bernardo ce jour-là – pas qu’il le savait depuis des jours.

« Les familles et moi-même avons eu la nette impression que lorsque le ministre a dit qu’il trouvait la décision à la fois choquante et incompréhensible, il n’avait pas été prévenu », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’il y ait une autre interprétation. »

Danson a également déclaré que le commissaire aurait dû appeler Mendicino avant le transfert pour le lui faire savoir.

« Lorsque vous avez affaire à quelqu’un d’aussi dangereux, notoire et très médiatisé, comment est-il possible que le commissaire ou le sous-commissaire n’ait pas pris le téléphone et appelé le ministre directement, de sorte qu’il ne fait aucun doute qu’il est au courant de la situation ? » il a dit. « Et quelle est l’explication d’un échec à le faire? »

CBC News a demandé mardi à Mendicino pourquoi il n’avait pas été informé avant le transfert et pourquoi il n’avait pas parlé au commissaire plus tôt.

MÉDIAS/ Mendicino évoque le transfert de Paul Bernardo « Il y a eu des allers-retours avant la décision »: Mendicino sur le transfert de Paul Bernardo Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, affirme que son ministère communique avec le Service correctionnel du Canada au sujet des transferts de prisonniers. Dans le cas du transfert de Paul Bernardo, a-t-il dit, il « a personnellement découvert la semaine où la décision a été rendue ».

« Il y a des allers-retours entre le Service correctionnel du Canada et le ministère lorsqu’il s’agit de décisions concernant les transfèrements », a-t-il déclaré.

« Et donc, dans ce cas particulier de Paul Bernardo, il y a eu des allers-retours dans la préparation de la décision.

« Il est également important de souligner que ces décisions ne sont généralement pas publiques en raison de problèmes de sécurité, en raison de problèmes de confidentialité bien établis dans la loi. Mais une fois que la décision de transférer Paul Bernardo est devenue publique, j’en ai évidemment profité pour exprimer très clairement au commissaire les préoccupations des Canadiens concernant le transfert. »

Après ces commentaires, l’attachée de presse de Mendicino, Audrey Champoux, a déclaré dans un communiqué de presse que lors de ces « allers-retours » avec le SCC, le bureau du ministre avait été informé de « certaines des étapes » impliquées dans le transfert des détenus.

« La décision à chaque étape est restée indépendante de notre bureau », a-t-elle déclaré.

Des familles tenues dans l’ignorance

Le bureau de Mendicino a déclaré que le ministre n’était pas en mesure d’informer les familles des victimes à l’avance ou de parler publiquement, ajoutant « il n’est pas de notre ressort de partager ces informations » en raison de la loi sur la confidentialité.

« Il existe encore des processus clairs en place lorsqu’il s’agit d’informer les victimes et les familles du transfert, et il n’est pas approprié que les politiciens s’adressent directement », a déclaré Champoux. « Le SCC a mis en place un processus pour aviser les familles. »

Danson a déclaré que le gouvernement évitait de rendre des comptes en utilisant les « préoccupations de confidentialité » comme excuse.

« Notre point de vue est qu’ils se protègent en fait », a-t-il déclaré.

Mary Campbell, qui a pris sa retraite en 2013 en tant que directrice générale des services correctionnels et de la justice pénale à Sécurité publique Canada, a déclaré que la réaction initiale de Mendicino au transfert de Bernardo « était apparue comme s’il était assez surpris ».

Campbell a déclaré qu’après une carrière de 40 ans dans la justice pénale sous 14 ministres, elle se serait attendue à ce que le personnel informe un ministre avant un transfert aussi médiatisé.

« Il s’agit probablement du plus gros cas aux yeux du public au Canada en ce moment », a-t-elle déclaré. « Vous voudriez être extrêmement préparé à la réaction qui va être [coming] de beaucoup de gens. »

Campbell a également déclaré qu’il aurait été logique que le ministre « décroche le téléphone » et appelle le commissaire après avoir été informé, plutôt que la semaine suivante.

« C’est une affaire tellement médiatisée que j’aurais pensé que toutes les mesures auraient été prises pour que personne ne soit surpris et que tout le monde soit prêt à en parler », a-t-elle déclaré.