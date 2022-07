Le personnel du Black Labour souffre de la “hiérarchie du racisme” du parti, selon un rapport de Forde

Le parti travailliste n’a pas réussi à lutter contre le racisme anti-noir et l’islamophobie, ce qui a conduit des membres du personnel à quitter le parti, selon le rapport Forde tant attendu.

L’enquête Forde, mise en place pour examiner les allégations détaillées dans un dossier du parti divulgué en avril 2020, a révélé que si le parti travailliste avait fait “quelques progrès” dans des domaines tels que le sexisme, moins d’améliorations avaient été apportées en matière de racisme.

Certains membres du personnel travailliste ont fait part de leurs inquiétudes concernant une «hiérarchie du racisme» et ont estimé que certaines formes de discrimination étaient prises plus au sérieux que d’autres.

De nombreux membres du personnel ont déclaré qu’ils estimaient que le Parti travailliste “extrêmement blanc” était un endroit peu accueillant pour les personnes de couleur, selon le rapport.

« De nombreux membres du personnel ont estimé que des problèmes spécifiques n’étaient traités que lorsque cela était politiquement opportun et/ou essentiel de le faire, et que les mesures les plus récentes du parti pour résoudre les problèmes d’antisémitisme, par exemple, n’ont pas été accompagnées d’un engagement à s’attaquer autres formes de racisme ».

“Le racisme dans le parti n’est pas vécu par les individus uniquement à travers des actes d’agression ou de micro-agression – il est vécu en voyant des collègues être ignorés pour une promotion, être la seule personne issue d’une minorité ethnique autour de la table de réunion, être dirigé par un proche- équipe de direction exclusivement blanche ; et entendre le mépris particulier que les collègues réservent aux députés, conseillers et membres du CLP appartenant à des minorités ethniques », indique le rapport.

Martin Forde QC, avocat et ancien conseiller du régime d’indemnisation Windrush, a été invité à diriger l’enquête Forde sur les «circonstances, le contenu» et le dossier divulgué qui contenait des transcriptions de messages WhatsApp privés du personnel suggérant que les responsables travaillaient pour saper politiquement le parti. leadership.

Plus de 1 000 soumissions ont été faites et le rapport compte des milliers de pages. L’ampleur des commentaires, ainsi que les changements de personnel et la pandémie, ont obligé à repousser sa date de publication prévue en juillet 2020.

Un témoin a déclaré au rapport Forde : « Je vous écris cette soumission en me sentant dégradé, négligé et insulté à tant de niveaux. Je suis un excellent exemple de la raison pour laquelle tant de gens disent que le parti a un problème avec la race.

Keir Starmer a commandé le rapport sur les événements qui se sont déroulés sous la direction de Jeremy Corbyn. (Getty Images)

“C’est pourquoi vous pouvez compter sur une main le nombre de femmes noires seniors dans le parti, et sur plusieurs mains le nombre de Noirs qui sont partis.”

Un autre a déclaré : « Il est assez intéressant d’entendre comment certains membres du personnel se réfèrent à des militants ou à des politiciens de couleur lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec eux. Ils utilisent des références beaucoup plus extrêmes ou dangereuses à leur sujet.

Alors que le dossier de 860 pages, divulgué alors que Jeremy Corbyn était chef, était destiné à faire partie de la soumission du parti à une enquête en cours de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme sur l’antisémitisme, il a soulevé des inquiétudes quant au racisme anti-noir.

Il comprenait des conversations privées sur WhatsApp entre des responsables qui ont utilisé une série d’insultes pour décrire des députés et des responsables noirs de haut rang, y compris la députée senior Diane Abbott, qualifiée de “répugnante”.

“Les critiques de Diane Abbott ne sont pas simplement une réponse sévère à une mauvaise performance perçue – ce sont des expressions de dégoût viscéral, s’inspirant de tropes racistes, et elles ressemblent peu aux critiques des députés masculins blancs ailleurs dans les messages”, rapport Forde conclu mardi.

“À notre avis, le problème fondamental est que les personnes engagées dans une politique progressiste ont du mal, voire de l’impossibilité, à accepter qu’elles aient pu agir d’une manière discriminatoire.”

Un porte-parole du parti travailliste a déclaré: «Le rapport Forde détaille un parti qui était hors de contrôle.

“Keir Starmer est maintenant aux commandes et a fait de réels progrès pour débarrasser le parti du factionnalisme destructeur et de la culture inacceptable qui a fait tant de dégâts auparavant et a contribué à notre défaite en 2019.”