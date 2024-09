Le personnel d’OpenAI est mécontent du nouveau logo horrible de l’entreprise

C’est tellement stupide.

Ô mon Dieu

Vous avez probablement remarqué à quel point de nombreuses entreprises sont aujourd’hui dépouiller leurs logos en faveur de quelque chose de plus « minimaliste ». Le créateur de ChatGPT, OpenAI, est apparemment sur le point de suivre le même chemin, au grand dam de certaines personnes qui y travaillent.

Comme Fortune rapportsSelon les sources du magazine, OpenAI a dévoilé ses efforts de refonte en cours lors d’une récente réunion de l’entreprise. Cela comprenait de nouvelles polices de caractères, mais surtout un nouveau logo : un grand « O » noir, pas particulièrement distinctif. (Aucune photo n’est disponible pour l’instant, mais ce n’est pas difficile à imaginer.)

Ce changement n’a pas été bien accueilli par de nombreux employés de l’entreprise, dont certains ont exprimé ouvertement leur mécontentement. Au-delà de son côté créatif défaillant, certains ont trouvé le nouveau logo carrément « inquiétant ». Peut-être est-ce dû au vide béant laissé par l’anneau qui occupe désormais la place de la fleur géométrique emblématique de l’entreprise. C’est juste une supposition.

Bien qu’il ne s’agisse encore que d’un logo proposé à ce stade, le fait qu’OpenAI envisage sérieusement de l’utiliser potentiellement est un bon exemple de la volonté de l’entreprise efforts vains pour consolider sa marque en tant que Les noms de produits continuent de tomber à plat.

Tout nouveau

Comme Fortune Comme le souligne le communiqué de presse, le nouveau logo est un changement radical par rapport au symbole floral emblématique d’OpenAI, qui est censé évoquer « la précision, le potentiel et l’optimisme ». Il est difficile d’imaginer que l’un de ces éléments soit incarné dans le nouveau.

En fait, toute la refonte proposée par OpenAI frise l’auto-parodie, comme si elle voyait Microsoft et Google Ils ont aplati leurs logos et ont décidé de pousser la tendance vers le minimalisme à l’extrême. Sauf que le logo d’OpenAI est déjà assez minimaliste au départ. Et maintenant, ils veulent prendre ça et le transformer en un simple cercle ? Hein ?

C’est le genre de virtuosité esthétique produite par environ un an de travail de refonte, selon Fortunecoïncidant avec le moment où OpenAI a embauché de nouveaux créatifs. On dirait qu’ils ont été très occupés.

Pour être honnête, une partie de la motivation derrière le changement de marque est que l’entreprise ne possède pas réellement certaines des polices de caractères qu’elle utilise. Cette excuse, cependant, ne s’applique pas au logo floral lui-même, qui a été conçu en interne. Revenons donc à la même question : pourquoi ?

Mise au jeu

Il n’y a pas beaucoup d’entreprises qui peuvent prétendre être devenues le visage d’un nouveau paradigme technologique et culturel en quelques années seulement.

Pensez à la rapidité avec laquelle le public est passé de l’ignorance de ce que signifiaient les termes « IA générative » ou « grand modèle de langage » à la transformation de ces derniers en produits tangibles. des centaines de millions de personnes utilisent désormais et on se dispute à ce sujet au dîner.

Et dans une large mesure, OpenAI est le nom que les gens associent à cette nouvelle ère de l’IA, son logo étant son « élément de marque le plus reconnaissable », comme l’a dit un jour l’entreprise d’elle-même, par Fortune.

Nous sommes sûrs que l’entreprise a ses raisons de risquer une partie de cette notoriété de marque, mais on dirait vraiment qu’elle se tire une balle dans le pied.

