Le personnel d’Hollywood Life choisit des chansons pour la liste de lecture “Sound Of Halloween” – Hollywood Life

C’est enfin Halloween! Tout le mois d’octobre, dans le cadre de Le son d’Halloween, HollywoodLa Vie a demandé à des célébrités des mondes de la culture pop de la musique, des films et de la télévision de choisir des chansons qui devraient figurer sur la liste de lecture ultime d’Halloween. Maintenant, c’est notre tour. Le personnel de HollywoodLa Vie termineront la fonctionnalité en ajoutant leurs choix à la liste de lecture, vous garantissant ainsi le meilleur Halloween.

Suite Halloween

Pour beaucoup, la saison orange et noire commence bien avant que les ombres ne s’allongent et que les feuilles ne commencent à courir. Au cours des 90 derniers jours, les recherches mondiales pour Halloween ont augmenté de près de 1 400 % sur Spotify. Le service de streaming a également donné la couronne de citrouille à Rihanna, car elle est la meilleure artiste féminine ajoutée aux listes de lecture sur le thème d’Halloween générées par les utilisateurs. Selon Rachel Selvin, rédactrice en chef de Spotify, les podcasts d’histoires effrayantes sont à la mode sur Spotify, les véritables histoires de crime résonnant le plus. Mais qu’en est-il de la musique ?

Alors que le 31 octobre apporte des frayeurs et des frayeurs, certaines des chansons les plus populaires ajoutées aux listes de lecture d’Halloween générées par les utilisateurs ne sont pas si surprenantes. John Carpenter, qui a parlé avec HollywoodLa Vie pour The Sound Of Halloween, mène le peloton avec le thème principal de Halloween. de Ray Parker Jr. Le thème “Ghostbusters” est également proche du sommet, y compris les deux chansons que John Carpenter a choisies pour notre playlist : “Don’t Fear The Reaper” de Culte de l’huître bleue et Chez Warren Zevon “Les loups-garous de Londres.”

Chez Bobby “Boris” Pickett “Monster Mash” est également l’un des favoris cette année. Rockwell’s “Quelqu’un me regarde,” Michael Jackson “Thriller” et “Time Warp” de Le spectacle d’images Rocky Horror sont également en tête de liste. de Stevie Wonder « Superstition » est également en tête des classements, ce qui prouve que quelque chose n’a pas nécessairement besoin d’être effrayant pour être parfait à cette période de l’année.

Avant de consulter Spotify Effrayant playlist, spécialement organisée par Ethel Cain, faites un tour à travers le “La vie d’Halloween” Champ de citrouilles ci-dessous pour voir ce que le personnel a choisi pour vous.

Nicole Alleyne, directrice du design

Ouais ouais ouais, “Les têtes vont rouler”

“Les paroles résument assez bien l’ambiance d’une bonne fête d’Halloween… Danse, danse jusqu’à ce que tu sois mort (mort).” — N / A

Lien connexe Lié: Plus de 31 chansons effrayantes de femmes pour faire de votre fête d’Halloween un cri total : écoutez

Elissa Anderson, rédactrice photo

Les touches noires, “Howlin’ For You”

“J’ai deux chansons parce que je suis incroyablement indécise et je pense qu’elles sont toutes les deux parfaites pour Halloween. Le premier est “Howlin’ For You” de Les touches noires et le second est “Psycho Killer” par le Têtes parlantes. J’ai l’impression qu’ils vous mettent dans l’espace de tête d’un méchant dans un film à suspense, mais de manière amusante [laughs].” — EA

Amira Borders, productrice vidéo

Tyler, le créateur avec A$AP Rocky, “Who Dat Boy”

“Cette chanson ressemble à la piste que vous entendriez juste avant que le tueur ne frappe. De plus, le clip vidéo est sauvage et ressemble à une scène d’un film d’horreur. — UN B

James Crowley, rédacteur de nouvelles

Ma romance chimique, “Les vampires ne te feront jamais de mal”

“La chanson va et vient comme un film d’horreur entre l’intro glaçante et le refrain chaotique, et puis en plus, c’est à propos de vampires. De plus, avec la tournée de retrouvailles du MCR au cours de l’été et Gerard Way portant des costumes différents sur scène tous les soirs, c’était comme si Halloween avait commencé tôt »- JC

Sarah Jones, journaliste d’actualités et de divertissement

Patience & Prudence, “Ce soir tu m’appartiens”

“Ça me donne la chair de poule à chaque fois que je l’entends histoire d’horreur américaine!” — SJ

Jason Katz, directeur de la vidéo

Phil Collins, “Ne perdez pas mon numéro”

“Celui-ci va être un peu bizarre parce que la chanson est tellement accrocheuse, mais j’ai toujours pensé Phil Collins‘ ‘Don’t Lose My Number’ était amusant mais effrayant. J’ai l’impression que ça pourrait être à propos d’un meurtrier ou de quelqu’un qui est obsédé par quelqu’un.

« Les paroles sont très intéressantes mais contiennent aussi des menaces, comme ‘Ne perds pas mon numéro !’ et ‘Oh Billy, tu ferais mieux, tu ferais mieux, tu ferais mieux de courir pour ta vie.’

Ces paroles sont également intéressantes : “Oh, ils sont venus la nuit, laissant la peur derrière eux / Des ombres étaient au sol / Personne ne savait où le trouver / Aucune preuve n’a été trouvée.” — JK

Alyssa Norwin, rédactrice en chef adjointe de New York

Taylor Swift, “hanté”

“Parce qu’il peut y avoir une chanson de T. Swift pour n’importe quelle occasion si vous le souhaitez.” — UN

Sabrina Picou, rédactrice de nouvelles et de divertissement

Oingo Boingo, “La fête de l’homme mort”

« C’est dans le nom ! [laughs]” — PS

Audrey Rock, rédactrice d’actualités et de divertissement

La police, “Chaque souffle que vous prenez”

“Cette chanson est terrifiante quand on la met dans le contexte d’un harceleur qui refuse de passer à autre chose. Je suis prêt à parier que beaucoup d’entre nous connaissent quelqu’un qui correspond à la facture ! — RA

Chris Rogers, rédacteur en chef adjoint de Los Angeles

Les Chordette, «M. Marchand de sable”

“Je ne sais pas s’il s’agit d’une chanson officielle d’Halloween, mais en tant que grand fan de Halloween franchise de cinéma, cette chanson me donne des frissons dans le dos à chaque fois que je l’écoute. Je l’ai découvert en regardant Halloween 2 (1981), et c’est l’un de mes préférés depuis. — RC

Dina Sartore-Bodo, rédactrice en chef

Nick Cave & The Bad Seeds, “La main droite rouge”

“C’est effrayant et ça me rappelle toujours mon film d’horreur préféré, Pousser un cri.” — ORD

Kelby Vera, rédactrice en chef

Tubeway Army, “Moi je me déconnecte de toi”

“Mais… ajouter ‘Skulls’ par les Misfits ne pouvait pas faire de mal.” – KV

Terry Zeller, rédacteur de nouvelles

Les Ronettes, “Sois mon bébé”

« Be My Baby » des Ronettes. Écoutez-moi! [laughs] La chansonnette de 1963 est présentée dans le nouveau film d’horreur Barbare, qui met en vedette Bill Skarsgard (oui, Pennywise de “It” !) et Justin Long, et au moment où la chanson jouera au générique de fin, faites confiance et croyez, vous pleurerez pour votre “maman”. C’est un film tordu !

(Justin Long est également dans l’original Jeepers Creepers…. oof, vous n’écouterez plus jamais cette chanson de la même manière non plus). — TZ

Jason Brow, éditeur de musique

L’horreur voluptueuse de Karen Black, “Halloween”

“Si vous voulez mettre fin à une playlist d’Halloween, vous avez plusieurs options. “Halloween” des Misfits fonctionne (“Je me souviens d’Halloween”), tout comme “October Slowly Dying” de DieMonsterDie. Ce dernier est également une finale appropriée en 2022, d’autant plus que nous avons perdu le plomb zinger Zero plus tôt dans l’année (Rest In Peace). Je pense que peut-être pour cette fois-ci, nous opterons pour l’un de mes favoris, “Halloween” de The Voluptuous Horror of Karen Black. Quelque chose à ce sujet capture l’ambiance de novembre, et la chanson aide ce sentiment effrayant à durer des mois… jusqu’au retour d’Halloween. — JB