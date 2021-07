Le personnel des supermarchés pourrait être exempté de l’auto-isolement après avoir été « pingé », selon Downing Street

L’actualité britannique en images 30 juin 2021

Des danseurs du Billingham Festival et de la Balbir Singh Dance Company, lors d’une avant-première de la tournée d’été The Two Fridas, au Royaume-Uni, présentée par le Billingham International Folklore Festival of World Dance en collaboration avec la Balbir Singh Dance Company, inspirée par la vie et l’époque d’artistes féminines Frida Kahlo et Amrita Sher-Gil , qui s’ouvre le 10 juillet à Ushaw Historic House, Chapel and Gardens à Durham

