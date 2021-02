Le conseil a déclaré que la situation avait causé « une détresse et une inquiétude extrêmes au personnel » et qu’il n’avait « d’autre choix que de les retirer de leurs fonctions afin de s’acquitter de son devoir de diligence et de procéder à une évaluation complète des risques avec le PSNI, Normes alimentaires. Agence et Daera « .

Il s’est excusé pour toute perturbation mais a déclaré que « la sécurité et le bien-être du personnel sont d’une importance capitale ».

En plus des préoccupations concernant les graffitis, il est entendu que le personnel a exprimé des inquiétudes quant au fait que des personnes aient été repérées en train de prendre des détails de plaque d’immatriculation.

Le maire de Mid and East Antrim, Peter Johnston, a déclaré: «Nous avons vu ce que je décrirais comme des graffitis profondément troublants et une montée très notable des tensions communautaires envers le protocole NI, en particulier ces derniers jours.

«La santé et le bien-être de notre personnel sont toujours la priorité numéro un de ce conseil et c’est pourquoi la décision a été prise de les retirer de leur travail au port avec effet immédiat jusqu’à ce que nous ayons des assurances très réelles et une pleine confiance qu’ils peuvent y aller. leurs devoirs sans crainte, menace ou souci de leur bien-être. «

Le conseiller du Sinn Fein, James McKeown, a déclaré: «Notre personnel s’éloignera de ce travail et ne reviendra que lorsque nous serons totalement convaincus qu’il est sûr et juste pour eux de le faire.

«Il y a actuellement des tensions mijotées au sein de la communauté locale et nous ne resterons pas les bras croisés et ne laisserons pas nos employés être ciblés alors qu’ils ne font que leur travail.