Le personnel des bagages manipule mal les bagages à l’aéroport de Melbourne et est licencié après la diffusion d’une vidéo en ligne

Plusieurs cas de bagages de passagers mal gérés par le personnel de l’aéroport ont récemment fait surface sur Internet. Après Bagagistes des compagnies aériennes IndiGo ont été appelés pour avoir jeté des sacs négligemment dans une remorque, une autre vidéo de deux agents jetant imprudemment des sacs sur le tapis roulant de l’aéroport de Melbourne est devenue virale sur Internet. Selon certaines informations, l’affaire a été reprise par les autorités concernées qui ont licencié les employés jusqu’à complément d’enquête.

Dans la vidéo devenue virale la semaine dernière, on pouvait voir des bagagistes lancer et claquer les bagages sur le tapis roulant. Certains sacs ont été jetés si mal qu’ils sont même tombés de la ceinture. Quelques secondes plus tard, un homme s’est moqué d’un autre officier qui a soulevé le sac au-dessus de sa tête pour le projeter à la ceinture avec force. L’incident aurait eu lieu après l’atterrissage d’un vol Qantas à Melbourne.

La légende du clip disait: «Et c’est pourquoi vous ne vérifiez pas les sacs si vous pouvez l’aider. Il s’agirait d’un vol Qantas à Melbourne.

Les hommes ont été identifiés comme étant des employés de Swissport, la société qui gère les services au sol de Qantas après que la compagnie aérienne a limogé son propre personnel de manutention des bagages plus tôt cette année. L’entrepreneur de Qantas a confirmé que le personnel de la vidéo avait été “retiré” en attendant une enquête urgente. Même le PDG australien de la société, Brad Moore, déclare également que le personnel de Swissport s’est comporté de “manière inacceptable” et que “les comportements dans la vidéo laissez-nous tous tomber.”

Il a ajouté : “Soyez assurés que cette affaire fera l’objet d’une enquête urgente avec des mesures de suivi appropriées. Le comportement inacceptable de quelques individus ne passera pas inaperçu et ne pourra pas ternir le travail de qualité de toute notre équipe.

Les images montrant la négligence des exploitants d’aéroport ont choqué les internautes et ils ont commencé à critiquer les compagnies aériennes.

L’un d’eux a déclaré: «Mes bagages brisés ont du sens maintenant… Qantas doit mieux traiter ses employés. Ils peuvent obtenir de meilleures attitudes de leur personnel. Un autre utilisateur a affirmé : “C’est pourquoi vous faites vos bagages de manière à ce que vos bagages puissent subir ce type de traitement.”

