Le personnel d’entretien appelle les dernières commandes d’œuvres d’art du musée

Alexandre Lavet, Tous les bons moments que nous avons passés ensemble, 2016, peinture acrylique sur aluminium, vernis. Avec l’aimable autorisation de l’artiste

Deux canettes de bière, une sculpture de l’artiste Alexandre Lavet exposée au musée LAM de Lisse, ont failli être jetées après qu’un membre du personnel d’entretien du musée néerlandais l’a confondue avec des déchets. L’œuvre était exposée dans l’ascenseur, dans le cadre de la stratégie de conservation de l’institution consistant à exposer les œuvres dans des lieux « surprenants ».

Tous les bons moments que nous avons passés ensemble de l’artiste français présente deux canettes en aluminium assidûment peintes à l’acrylique pour recréer la marque de la bière Jupiler. L’un se tient debout, tandis qu’un second repose sur le côté légèrement froissé. Le Guardian rapporte que la conservatrice Elisah van den Bergh a remarqué que les œuvres manquaient et les a récupérées dans la poubelle juste avant qu’elles ne soient transportées vers la décharge principale. Van den Bergh a déclaré au journal que le travailleur « faisait simplement son travail ».

Lavet, basé à Bruxelles, affirme que son travail traite généralement de « l’idée du vide, de la disparition et de l’effacement » et que les canettes « sont un hommage aux rues bruxelloises, aux ateliers d’artistes, aux appartements d’amis, aux fêtes, aux vernissages d’expositions dans les galeries et aux espaces gérés par des artistes. , et à cet objet commun et familier qui rassemble les gens et les amis.