Le personnel de Wetherspoons vend son ancien kit sur eBay à la fermeture des succursales – y compris un appareil de cuisine bizarre

Le personnel de WETHERSPOONS vend son ancien kit sur eBay alors que les succursales ferment – y compris un appareil de cuisine bizarre.

Cela survient alors que la chaîne de pubs populaire a confirmé que davantage de buveurs fermeront définitivement leurs portes cette année,

Les chemises du festival Wetherspoons real-ale sont vantées sur eBay Crédit : Triangle Nouvelles

Une bouteille de Wetherspoons Chipotle Mayonnaise est également sur le marché Crédit : Triangle Nouvelles

Et on a vu d’anciens employés de Wetherspoons fouetter leurs anciens uniformes ainsi que d’autres objets sur eBay.

Une chemise du 30e anniversaire du Real Ale Festival – portée par le personnel de ‘spoons pour promouvoir l’événement – est vendue 15 £ sur le site d’enchères en ligne populaire.

Alors qu’une bouteille d’un litre de la mayonnaise Chipotle de la chaîne de pubs, désormais abandonnée, est actuellement proposée au prix de 12,35 £.

La date de péremption – montrant qu’elle a été déclenchée en mars 2021 – est également illustrée.

Il est vendu sur le site comme : “Un article neuf, inutilisé, non ouvert et non endommagé.”

Bizarrement, certains eBayers vendent même les menus du pub.

Lors d’une discussion sur Facebook à propos des ventes, le personnel a réagi de manière hystérique face aux vendeurs opportunistes.

D’autres ont offert 25 £ pour leur sauce préférée et un autre a proclamé: “Je ferais littéralement une offre pour cela.”

En plus du prix de 12,35 £, un acheteur devrait payer 4,65 £ pour la livraison et le vendeur n’acceptera pas les retours.

Ils prétendent que la date de péremption signifie qu’il est toujours comestible, mais il doit être réfrigéré une fois ouvert.

Un employé actuel a ri “Profitons de cette merde”.

Et un autre a déclaré que c’était: “La meilleure sauce que les cuillères aient jamais faite jusqu’à ce qu’ils la gâchent.”

D’autres souvenirs de Wetherspoon sur le site d’enchères comprennent des rubans à mesurer spécialement conçus pour mesurer les puces de Wetherspoons.

Alors que les clients désireux d’imiter la mode des cuillères peuvent même acheter des t-shirts annonçant leur poulet grillé pour 6 £.

Mais le prix tombe à 5,28 £ chacun si les parieurs veulent ramasser trois chemises.

Et un vendeur vante même son cordon de travail pour un prix réduit de 1,99 £.

D’autres chemises de festival real-ale de la société sont parmi les options les plus chères, dont une de 2019 pour 10 £ et une autre pour 9 £.

Une chemise du festival du cidre annonçant jusqu’à 16 options est également à gagner pour 15 £.

Il y a aussi des menus de différents lieux en vente « pour les collectionneurs ».

Wetherspoons a refusé de commenter.

Le mois dernier, la chaîne de pubs a confirmé que huit autres pubs avaient été vendus, en plus des trois annoncés précédemment par The Sun.

Au moins deux des pubs ont déjà fermé boutique cette nouvelle année, dont un à Lewisham et un à Worcester.

La chaîne populaire a également confirmé que 35 pubs sont toujours sur le marché.

Ils resteront ouverts et commercialiseront sous la marque Wetherspoon jusqu’à ce qu’ils soient vendus.

Les pubs ont été frappés par un cocktail d’augmentations de coûts alors que l’inflation fait grimper les prix et réduit la demande parmi les parieurs à court d’argent.

La chaîne de pubs a vu ses ventes comparables chuter de 1,1 % au cours des cinq semaines précédant le 6 novembre 2022 par rapport aux échanges pré-pandémiques en 2019.