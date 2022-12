Le personnel de Twitter savait que Trump n’avait pas violé la politique – Musk

Les employés de l’entreprise ont convenu que le président américain en exercice n’avait pas “incité à la violence”, révèlent des documents

Twitter a suspendu définitivement Donald Trump dans les jours qui ont suivi l’émeute du Capitole du 6 janvier alors même que les employés ont admis entre eux qu’ils n’avaient aucune raison légitime d’interdire le président américain en exercice, selon des communications internes examinées par le journaliste Bari Weiss.

Le cinquième opus de Twitter Files a été approuvé par le PDG de la plateforme, Elon Musk, qui y a répondu en disant que “Sous la pression de centaines d’employés militants, Twitter déforme Trump… même s’ils reconnaissent eux-mêmes qu’il n’a pas enfreint les règles.”

Alors que les messages entre les membres du personnel de Twitter publiés par Weiss lundi révèlent un malaise généralisé que Trump était “Je vais essayer d’enfiler l’aiguille de l’incitation sans enfreindre les règles”, ils ont également montré un accord général sur le fait que le président assiégé n’avait pas réellement « incitation à la violence » – même pas dans un “codé” façon – avec ses tweets le jour du rassemblement « Stop the Steal ».

15. “Je ne vois pas non plus d’incitation claire ou codée dans le tweet de DJT”, a écrit Anika Navaroli, responsable de la politique de Twitter. “Je répondrai sur la chaîne des élections et dirai que notre équipe a évalué et n’a trouvé aucun vio” – ou violation – “pour celui du DJT”. pic.twitter.com/DnJk2UUuf6 — Bari Weiss (@bariweiss) 12 décembre 2022

Des centaines d’employés de Twitter ont néanmoins signé une lettre ouverte au Washington Post demandant au PDG Jack Dorsey d’interdire le président, allant jusqu’à impliquer que leur employeur avait joué un rôle dans ce que le président élu Joe Biden et les médias traditionnels appelaient déjà un “insurrection.”

Le responsable des affaires juridiques, politiques et de confiance, Vijaya Gadde, aurait saisi la suggestion de quelqu’un selon laquelle les tweets techniquement innocents de Trump pourraient être interprétés comme « incitation codée à de nouvelles violences ». Parallèlement, les membres de la plateforme “équipe d’application à l’échelle” semblait embrasser l’idée que Trump était le “chef d’un groupe terroriste responsable de violences/morts comparables au tireur de Christchurch ou à Hitler et sur cette base et sur la totalité de ses Tweets, il devrait être déchu”, selon les messages postés par Weiss.

Après une réunion du personnel tendue, Twitter aurait annoncé la suspension permanente de Trump “en raison du risque de nouvelles incitations à la violence.” Aucune règle réelle de Twitter n’avait été enfreinte, surtout compte tenu de la marge de manœuvre accordée aux personnalités politiques au nom de l’intérêt public.

Alors-COO Parag Agrawal a fait remarquer au chef de la sécurité Peiter ‘Mudge’ Zatko que “Modération de contenu centralisée L’OMI a maintenant atteint un point de rupture.”

Weiss et ses collègues journalistes de Twitter Files ont été sélectionnés par Musk pour analyser les communications internes qui ont conduit à la suppression par Twitter de l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden et à l’interdiction de Trump. Musk a également promis des révélations sur le silence des points de vue alternatifs sur Covid-19.