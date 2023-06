Le personnel de Sadiq Khan interdit d’utiliser l’expression «hommes et femmes» ou de faire référence aux migrants «illégaux» dans la conduite éveillée

Il est interdit aux fonctionnaires civils travaillant pour Sadiq Khan de se référer aux «hommes et femmes» dans la dernière tentative d’être ultra-réveillés.

Le personnel du maire travailliste a également reçu l’ordre de ne décrire aucun migrant comme « illégal » – mais de les appeler des personnes « avec un statut d’immigration précaire » ou simplement « sans papiers ».

On dit au personnel de Sadiq Khan de ne pas utiliser l’expression « hommes et femmes » Crédit : PA

Le guide d’inclusivité de l’hôtel de ville – divulgué au Sun – a été rejeté hier soir comme un « non-sens » politiquement correct par les critiques.

La section sur le genre de la note de service indique aux employés : « Évitez d’utiliser ‘hommes et femmes’ – dites ‘personnes’ ou ‘Londoniens’.

« De même, au lieu de » mesdames et messieurs « , dites quelque chose qui n’exclut pas les personnes non binaires. »

Il dit que les termes masculin et féminin sont « datés et médicalisés » et que « les femmes humaines sont appelées ‘filles et/ou femmes’, les hommes humains sont appelés ‘garçons et/ou hommes' ».

On dit au personnel de se référer aux «personnes touchées par la pauvreté menstruelle» car «toutes les femmes n’ont pas leurs règles» et certains hommes trans et personnes non binaires en ont.

Try MP Miriam Cates a déclaré: « L’intérêt du langage est qu’il est communément compris par ceux qui l’utilisent.

« Lorsque la langue est corrompue par des élites sans consensus populaire, notre culture commune est affaiblie et le bon sens est sacrifié.

« L’idée que ‘masculin’ et ‘féminin’ sont des conditions médicales est franchement absurde. Cette orientation financée par les contribuables est en conflit avec les faits, la réalité et la loi. »

Sur la question de la migration, le guide indique que le personnel de la GLA ne doit pas faire référence aux « demandeurs d’asile » mais plutôt aux « personnes en quête d’asile ».

Et il ajoute : « Souvenez-vous, nous sommes tous des Londoniens. Ne faites pas de distinction entre les « migrants » et les « Londoniens ».

Ce qu’on ne peut pas dire à la mairie NE DITES PAS : Migrant clandestin – utiliser « sans papiers » ou « avec un statut d’immigration précaire » Non-anglophones – cela les positionne comme imparfaits et défectueux Ressortissants de l’UE – utiliser les Londoniens européens et leurs familles ou les citoyens de l’EEE pour être aussi inclusifs que possible Mesdames et Messieurs – dire quelque chose qui n’exclut pas les personnes non binaires Masculin ou féminin – Les humains féminins sont appelés « filles et/ou femmes », les humains masculins sont appelés « garçons et/ou hommes ». Bloqueurs de lit – dites « personnes en attente d’être libérées ou transférées » Enfants – c’est condescendant. Utilisez « jeunes Londoniens ».

Le député conservateur Tom Hunt a déclaré hier soir: « C’est le genre d’absurdités qui seraient imposées à tout le pays si les travaillistes devaient jamais arriver au pouvoir.

« Si vous êtes entré illégalement dans notre pays et avez enfreint nos lois sur l’immigration, vous êtes un « immigrant illégal ». Pas de si ou de mais.

Il est également interdit au personnel travaillant pour M. Khan de dire que quelqu’un est un « non anglophone » – car cela le dépeint comme « imparfait et défectueux » – et de se référer aux « Londoniens ayant des besoins en anglais ».

De même, le guide interdit de qualifier quelqu’un d’« analphabète » car il « positionne la personne comme manquante ».

La formation sur les préjugés inconscients est obligatoire pour tous les nouveaux employés de la Greater London Authority.

Un porte-parole de la Greater London Authority a déclaré: «Ce guide vise à encourager la précision, à proposer des recommandations et à mettre en évidence les éléments à prendre en compte par le personnel, sans interdire les mots.

« La diversité de Londres est sa plus grande force et il est juste que le langage que nous utilisons pour parler des communautés de Londres soit aussi précis, inclusif et représentatif que possible. »