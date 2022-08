Le personnel de NY Starbucks Outlet sort en signe de protestation après le licenciement d’un collègue

L’ensemble du personnel d’un magasin Starbucks à Buffalo, New York, est sorti en milieu de travail pour protester contre le licenciement de leur collègue sans aucune raison crédible. Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, on voit des employés de Starbucks sortir après le licenciement du barista du magasin, Sam Amato. Amato, qui est également un dirigeant syndical, travaille pour le magasin Starbucks depuis 13 ans. Amato allègue qu’il a été licencié parce qu’il est un dirigeant syndical.

Dans le clip, on entend Amato dire: «C’est une raison BS. C’est parce que je suis un dirigeant syndical. Ils n’ont fourni aucun détail ou ne m’ont donné aucune information. Ils ont écrit des choses qui n’étaient pas vraies, y compris des suivis sur ma performance qui ne se sont jamais produits. Dans une interview avec WIVB, Amato a mentionné que le directeur du magasin “ne pouvait même pas expliquer” les raisons du licenciement d’Amato. « Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux, dit-il.

Le Starbucks Workers United a déclaré qu’Amato avait été licencié pour avoir fermé le hall du magasin sans obtenir l’autorisation de la direction. Cependant, le syndicat affirme que la haute direction a dit aux employés de modifier les opérations du magasin. De plus, Amato n’était pas le superviseur du magasin le jour où ils ont fermé le hall.

Selon un rapport du Guardian, la chaîne de café, au cours des derniers mois, a licencié plus de 20 dirigeants syndicaux à travers les États-Unis. Le National Labor Relations Board (NLRB) a accusé Starbucks de plus de 200 violations des lois fédérales du travail. Des cas d’employés pro-syndicaux licenciés sans raison ont fait surface ces derniers temps.

En juin de cette année, le magasin Starbucks de Buffalo est devenu le premier des 9 000 magasins de la chaîne de café à se syndiquer. Depuis lors, plus de 100 magasins se sont syndiqués. Plus de 120 magasins ont déposé une pétition pour des élections syndicales. Starbucks est la plus grande chaîne de cafés au monde avec environ 33 833 magasins dans 80 pays.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici