Le personnel de Moncton Walmart reconnu par la GRC pour son rôle dans la localisation d’un garçon enlevé en Floride

Quatre employés de Moncton Walmart ont été reconnus mercredi par la GRC pour leur rôle dans le retour en toute sécurité d’un garçon enlevé en Floride.

Mercredi, des membres du Service régional de Codiac de la GRC ont remis des certificats de reconnaissance à Ajay Gabani, Sarthak Sojitra, Michele Lewis et Natasha Keeling au magasin Plaza Boulevard.

Surintendant par intérim. Benoit Jolette a déclaré que les certificats sont normalement remis aux membres de la GRC pour souligner un travail bien fait. Jolette a déclaré qu’il estimait que le personnel du magasin devait être reconnu.

“Parce que sans leurs actions, ce jeune garçon pourrait encore être quelque part, absent de sa famille”, a déclaré Jolette.

Situé à des milliers de km de chez vous

L’événement a révélé plus de détails sur la façon dont le garçon de six ans de Miami se trouvait à des milliers de kilomètres de l’endroit où il avait disparu environ deux mois plus tôt.

Les parents du garçon ont été séparés et le garçon n’est pas revenu après une visite prévue avec son père le 27 août.

La police a allégué que son père et sa grand-mère avaient kidnappé le garçon et étaient entrés au Canada.

Un véhicule abandonné près de la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick était le dernier signe des trois jusqu’au 30 octobre.

REGARDEZ | ‘Sans leurs actions, ce jeune garçon pourrait encore être là-bas quelque part » : Les employés de Walmart sont remerciés par la GRC de Codiac pour leur aide au retour en toute sécurité d’un garçon disparu La GRC reconnaît les employés de Moncton Walmart pour leur rôle dans la localisation d’un garçon enlevé en Floride. | ‘

CBC News ne nomme pas l’enfant ou les membres de la famille parce qu’il n’est plus une personne disparue.

Ce matin d’octobre, Ajay Gabani travaillait près de l’entrée principale lorsqu’il dit que deux clients se sont approchés pour dire qu’ils pensaient que le père et le fils étaient dans le magasin.

Gabani a déclaré aux journalistes qu’il avait recherché des photos d’eux dans les reportages.

“J’étais sûr qu’il était la bonne personne dans l’actualité”, a déclaré Gabani.

Surintendant par intérim du Service régional de Codiac de la GRC. Benoit Jolette, au centre, parle des certificats en tant que directeur du magasin Plaza Boulevard Walmart, Tyler Pursey, à gauche, et le Cpl. Jason Roy écoute. (Shane Magee/CBC)

Le père était dans la section électronique et cherchait à acheter une carte SIM de téléphone.

Sarthak Sojitra, qui parlait au père au comptoir, a déclaré que l’homme avait hésité lorsqu’on lui avait demandé son nom pour le dossier du magasin et avait dû regarder son téléphone lorsqu’on lui avait demandé son adresse.

Effort d’équipe

Une fois qu’ils ont été sûrs que les personnes présentes dans le magasin étaient le garçon disparu et son père, la police a été appelée.

La directrice adjointe Michele Lewis a déclaré que le personnel restait près d’eux pour surveiller leurs mouvements.

“C’était tout un effort d’équipe”, a déclaré Natasha Keeling, une autre gérante du magasin.

La police est arrivée peu de temps après l’appel. Le père a été arrêté au magasin. La grand-mère de l’enfant a été arrêtée plus tard près de Saint-Paul, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Moncton.

Tous deux ont été extradés vers les États-Unis et font face à des accusations liées à l’enlèvement présumé. Le garçon a retrouvé sa mère le 2 novembre.

Lewis a regardé une vidéo de cette réunion, la qualifiant de surréaliste à voir.

“C’était merveilleux”, a déclaré Lewis. “[I was] si heureux pour eux deux.”

Jolette a déclaré que la police n’avait pas les noms des clients qui avaient initialement alerté le personnel du magasin.