Le personnel de Moment Morrisons menace d’appeler la police sur le client après avoir refusé l’autocollant d’exemption

C’est le moment où le personnel de Morrisons menace d’appeler la police sur un client qui ne porte pas de masque après avoir refusé de porter un autocollant jaune pour montrer qu’il est médicalement exempté.

Des images montrent un employé du supermarché disant à l’acheteur qu’une nouvelle politique l’oblige à porter un couvre-visage, une lanière d’exemption ou un autocollant.

Les masques faciaux sont obligatoires dans les magasins et les supermarchés à travers l’Angleterre et le Pays de Galles, mais ne sont pas obligatoires pour ceux qui en sont exemptés ou qui ont une excuse raisonnable.

Le gouvernement britannique déclare que ceux qui ont des raisons d’âge, de santé ou de handicap pour ne pas porter de masque facial n’ont pas besoin de présenter une carte d’exemption ou un badge.

Morrisons a depuis confirmé qu’il enquêtait sur l’incident et que des cordons sont offerts aux clients médicalement exemptés, mais ne sont pas une exigence.

Dans la vidéo, qui a été publiée sur les réseaux sociaux, le gardien de sécurité déclare: « C’est une nouvelle politique de Morrisons que nous déployons selon laquelle tout le monde doit porter un masque ou une lanière d’exemption, ou un autocollant.

Le client répond: « Je ne suis pas conforme à aucune règle d’autocollant, désolé. »

Il ajoute: «Je ne devrais pas vraiment avoir à expliquer à d’autres personnes, j’ai une exemption médicale, cela devrait suffire.

«Je ne devrais pas avoir à déclarer mon exemption médicale. C’est là un acte de discrimination.

L’employé dit: «Vous n’êtes pas obligé de le déclarer, c’est plus pour faire savoir aux autres pourquoi vous ne portez pas de masque», ce à quoi le client répond: «S’ils me le demandent, je leur dirai.

«Je n’ai pas besoin d’autocollant. Je suis parfaitement capable de communiquer ça avec quelqu’un.

Une femme est ensuite vue en train de passer devant tout en parlant au téléphone et en disant au gardien de sécurité d’allumer sa caméra.

L’agent de sécurité dit: «C’est juste un partenaire politique.

L’acheteur répond alors: juste une politique, ce n’est même pas une loi. Alors elle va appeler la police maintenant pour une politique.

«Vous ne pouvez pas téléphoner à la police pour une politique, c’est une affaire civile.

En réponse aux images sur Twitter, Morrisons a déclaré: « Nous pouvons confirmer qu’il s’agit bien d’un incident isolé et non de la politique de Morrisons. Nous suivons les directives gouvernementales pour assurer la sécurité de nos collègues et clients.

Le client dit «des moments étranges et étranges» en se détournant, ajoutant plus tard: «C’est un peu totalitaire diriez-vous?

«Les clients peuvent informer nos collègues du magasin lorsqu’ils entrent dans le magasin qu’ils sont dispensés pour des raisons médicales et aux clients qui souhaitent en prendre un, nous proposons un cordon de tournesol.

«Ceci afin que les collègues et les clients à l’intérieur du magasin soient conscients que le client est dispensé pour des raisons médicales. Nous enquêtons actuellement sur cette affaire.

Le gouvernement déclare sur son site Internet: « Le fait de posséder une carte ou un badge d’exemption est un choix personnel et n’est pas requis par la loi. »

MailOnline a contacté Morrisons pour de plus amples commentaires.