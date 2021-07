Le personnel de l’université a dit d’avertir les étudiants si les cours contiennent un contenu angoissant, notamment du sang, la mort et la GROSSESSE

Le personnel de l’UNIVERSITÉ a été invité à avertir les étudiants si les cours contiennent un contenu angoissant.

Une liste de 22 déclencheurs potentiels à éviter comprend l’hétérosexisme et le classisme.

Le personnel de l’Université de Reading a giflé 22 sujets avec un avertissement de «déclenchement» Crédit : INS News Group

Le matériel contenant des références à l’agression sexuelle, à l’inceste, à la cruauté envers les animaux, à la dissection, au sang, à la mort, à la grossesse, à la maladie mentale et au capacitisme, au racisme, au sexisme et à la misogynie, et à l’homophobie doit également être signalé.

Les conseils pourraient signifier que les étudiants en littérature anglaise sont mis en garde contre les meurtres et les agressions sexuelles dans les pièces de Shakespeare.

Les étudiants en histoire peuvent également être exposés à des articles de journaux victoriens graphiques et à des descriptions vivantes de l’exploitation de la classe ouvrière dans des livres tels que The Ragged-Trousered Philanthropists de Robert Tressell.

Les professeurs de Reading University sont avertis : « Nous craignons que les étudiants soient conscients du risque que le matériel utilisé dans leur apprentissage puisse déclencher des souvenirs importuns et pénibles.

« Les avertissements de déclenchement sont des avertissements fournis pour alerter les étudiants sur le contenu sensible couvert dans leur cours. Les avertissements ne sont pas destinés à censurer le matériel pédagogique ou le contenu. Ils sont là pour aider les étudiants à s’impliquer dans le problème, pas pour les éviter. »

Les directives ont été élaborées par la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme avec l’aide de l’Union nationale des étudiants et du ministère de l’Intérieur.

Les universités peuvent également créer des espaces sûrs pour la liberté d’expression.

Un porte-parole de Reading a déclaré que le document était « une orientation pour aider le personnel enseignant à réfléchir à la meilleure façon de soutenir les étudiants ».