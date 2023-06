Le personnel de l’hôtel de ville de Sadiq Khan est encouragé à rejoindre les éco-clowns militants d’Extinction Rebellion

Le personnel de SADIQ Khan à l’hôtel de ville est encouragé à rejoindre les éco-clowns militants d’Extinction Rebellion.

Et la Greater London Authority, financée par les contribuables, propose des «cafés climatiques» pour les employés, car l’embouteillage du réchauffement climatique risque «l’anxiété et l’isolement».

Le personnel de Sadiq Khan à l’hôtel de ville est encouragé à rejoindre les éco-clowns militants d’Extinction Rebellion Crédit : Alamy

Des publicités internes vues par le Sun dimanche disent que les fonctionnaires à l’esprit vert pourraient « être un activiste » dans des groupes comme les bloqueurs de route en série Extinction Rebellion.

Il dit : « Personne ne vous demande de vous coller à quoi que ce soit, mais le changement individuel ne suffit pas pour influencer les changements que nous devons apporter. »

L’avis – diffusé à tout le personnel par le groupe d’action climatique de la GLA – a déclenché la fureur hier soir alors que les Britanniques ordinaires continuent de payer le prix de la perturbation des manifestants.

Les fonctionnaires sont également encouragés à vérifier les «certificats verts» de leur banque et à quitter le navire si elle finance des combustibles fossiles, ainsi qu’à manger plus de repas végétaliens.

Ils peuvent fréquenter des «cafés climatiques» – décrits comme un «espace non intimidant» permettant aux gens d’exprimer leurs craintes pour la planète.

Le GLA Climate Action Group déclare : « Les scientifiques conviennent que nous devons faire beaucoup plus pour parler de la crise climatique.

« Et garder le silence peut amplifier les sentiments d’anxiété et d’isolement. »

Pendant ce temps, ses «camps d’entraînement sur le climat» ont invité des conférenciers controversés, y compris une conférence d’un membre d’Extinction Rebellion soutenant Corbyn qui soutient des tactiques de protestation controversées.

Le Dr Charlie Gardner a donné une conférence sur « comment agir pour le climat » malgré son soutien aux tactiques de verrouillage cauchemardesques.

Conor Holohan de l’Alliance des contribuables a déclaré : « Le personnel de la mairie doit se concentrer sur la prestation de services, et non sur l’éco-activisme.

Un porte-parole du maire de Londres a déclaré: «Le maire est déterminé à construire un Londres plus sûr et plus vert pour tous et soutient le droit démocratique de manifester.

« Il est clair que toutes les formes de protestation doivent être pacifiques, légales et sûres et il ne tolère en aucun cas les comportements illégaux. »