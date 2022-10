Le personnel de l’hôpital ukrainien combat les sombres souvenirs de l’occupation

IZIUM, Ukraine (AP) – Les médecins se préparent à des journées froides au sous-sol. Ils y ont déjà passé quatre mois à effectuer des opérations chirurgicales cette année, depuis les premiers jours de la guerre jusqu’à une bonne partie de l’occupation russe d’Izium.

Au moins, ils peuvent s’attendre à ce que le générateur ait un approvisionnement régulier en carburant, même si ce n’est pas à la hauteur de l’air hivernal qui soufflera à travers les fenêtres sans verre et les murs effondrés d’un hôpital au sommet d’une colline dans le nord-est de l’Ukraine.

Cet hôpital était le seul établissement médical à rester ouvert lorsque les troupes russes ont envahi Izium début mars, peu de temps après l’invasion de l’Ukraine. La ville est revenue aux mains des Ukrainiens le mois dernier lors d’une contre-offensive qui a porté un coup aux objectifs de guerre et au prestige militaire de Moscou.

Les panneaux d’avertissement de mines autour de tout le complexe hospitalier disparaissent un à un alors que les sapeurs ukrainiens nettoient minutieusement chaque parcelle de terre. Les cicatrices de ce qui s’est passé ici, sur les bâtiments et sur les personnes qui ont fourni et reçu des soins, prendront beaucoup plus de temps à guérir.

Les morts étaient recueillis à l’arrière, dans la morgue, qui reste sans électricité et où la puanteur est forte mais pas mortelle. Les autopsies étaient alors impossibles et le sont toujours; l’équipe de trois personnes est sur le point de démissionner car cela ne sert plus à rien.

Les morts ont moins besoin d’électricité que les vivants. De plus, les ombres de la morgue masquent les trous dans le plafond des balles du soldat tchétchène qui ont percé le cou et l’estomac d’un pathologiste du personnel, qui a saigné devant ses collègues.

De l’autre côté de l’enceinte de l’hôpital se trouve le poste des ambulanciers, également sans électricité. L’ambulancier en chef peut à peine se résoudre à parler des six mois sous l’occupation russe, quand chaque jour apportait une nouvelle horreur.

Abandonné est le bâtiment brisé au milieu qui servait d’hôpital militaire russe. Là, des bouteilles d’alcool vides sont parsemées de dessins d’encouragement d’enfants. Des uniformes tachés sont éparpillés sur le sol et des brancards ensanglantés sont appuyés contre les murs.

La poignée de médecins, d’infirmières, d’ambulanciers paramédicaux et de pathologistes qui sont restés pendant l’occupation ont trouvé des moyens d’accueillir les Russes parmi eux parce qu’ils se considéraient comme le seul espoir de sauver des vies dans une ville rapidement remplie de malades et de blessés.

Serhiy Botsman veut amèrement oublier ces jours, ses pires en tant qu’ambulancier. Alors qu’un petit chat s’enroule autour de ses chevilles, son regard se durcit au souvenir d’une femme hurlant alors qu’elle gisait impuissante sous deux corps. Ses blessures prendraient finalement sa jambe – une amputation effectuée dans la chirurgie du sous-sol.

Mais au moins, elle a survécu. L’œil intérieur de Botsman se fixe sur les intestins renversés d’un garçon de 6 ans, qui l’a supplié d’aider sa mère. Ni la mère ni le fils n’ont survécu à la journée.

“Il n’y a personne qui veut venir nous relever”, a-t-il dit. “Je suis fatigué. Je suis si fatigué. Depuis sept mois, personne n’est venu prendre notre place. Et comment pourrais-je partir en sachant que personne ne viendra nous aider ?

Les travailleurs de la morgue avaient un rôle à jouer lorsque la formation médicale échouait, en veillant à ce que les morts ne soient pas oubliés dans une ville où tant de leurs amis et de leur famille avaient fui, où une fosse commune était marquée de chiffres et non de noms.

Le Dr Yurii Kuznetsov, chirurgien traumatologue, se bat également contre ses souvenirs. Il a vu des blessures causées par des bombes, des balles et des éclats d’obus, et sur des personnes qui sont arrivées pour demander de l’aide avec des blessures qu’elles ont refusé d’expliquer mais qui ressemblaient à de la torture.

« C’est comme un tireur d’élite quand on lui demande s’il peut voir dans ses rêves tous ces gens qu’il a éliminés. Vous pouvez devenir fou de cette façon », a-t-il dit, les cernes sous ses yeux s’approfondissant. Il n’a plus de maison intacte où retourner – les bombes s’en sont assurées.

Jusqu’en juillet, Kuznetsov vivait simplement dans le sous-sol de l’hôpital. Deux brancards perchés sur roulettes et un lit bas servaient de tables d’opération. La pièce était si froide que « pour injecter les solutions, nous devions les réchauffer contre notre corps », se souvient-il. L’électricien qui réussissait à garder les lumières allumées avec un générateur diesel était aussi important que le chirurgien dans l’environnement précaire.

«Nous étions tous terriblement déprimés de temps en temps. Nous avons pleuré, maudit. Nous ne voulions rien faire », a déclaré Kuznetsov. “Avec chaque personne sauvée, avec chaque vie sauvée, la confiance (d’avoir raison) d’être restée ici. … Nous étions convaincus que tout n’était pas en vain.

Lorsque les bombardements ont diminué et que les forces russes ont pris le contrôle ferme d’Izium, il a trouvé une maison de fortune à l’extérieur de l’enceinte de l’hôpital et a déplacé les cabinets médicaux au rez-de-chaussée.

C’est là qu’il travaille encore, dans la seule aile aux murs raisonnablement solides et aux fenêtres intactes. Lorsque le thermomètre descendra sous le point de congélation, il s’attend à ce qu’il redescende tout au sous-sol, où la température est froide mais stable.

Le souvenir de la mort de Fedir Zdebskyi hante le personnel hospitalier qui a survécu à l’occupation russe. Zdebskyi était un pathologiste dévoué qui a refusé que sa prothèse de jambe le ralentisse, selon Valentyna Bachanova, une collègue qui a été témoin de sa mort.

Zdebskyi conduisait régulièrement sa Volkswagen à travers le terrain cahoteux de l’hôpital pour atteindre la morgue et cataloguer les morts, malgré la guerre qui faisait rage dans le quartier, a déclaré Bachanova. Un jour, un soldat tchétchène a décidé qu’il voulait la voiture pour lui-même, rejetant l’offre de Zdebskyi de le conduire.

« Je dors sur le sol humide à cause de toi », a déclaré le soldat.

Zdebskyi s’est emporté après un bref va-et-vient avec le soldat, qui s’est identifié comme Ahmed et a déclaré qu’il avait été en guerre pendant toutes ses 26 années.

« Vous êtes coupable d’être venu ici. Tu es venu dans mon pays; vous êtes venu tuer et voler ici », a déclaré le pathologiste, selon Bachanova et un autre collègue dans la salle.

Les derniers mots qu’il a entendus étaient du Tchétchène : “Votre vie est toujours entre mes mains.” Et puis cinq coups – deux à la tête, deux à l’estomac et un au plafond. Zdebsky avait 70 ans.

Aux derniers témoins de sa mort, son corps a été transporté de l’autre côté de la frontière jusqu’à Belgorod, en Russie. Le commandant du soldat est venu prendre leurs déclarations mais au-delà de cela, ils ne savent pas ce qu’il est advenu de l’homme qui a tué Zdebskyi.

Ils connaissaient leur collègue.

«Il s’est toujours soucié. Des gens mouraient, mais il se souciait de leurs enfants, de leurs proches, de leurs mères. Il a toujours dit : « C’est le fils de quelqu’un, le père de quelqu’un, le mari de quelqu’un », a déclaré Bachanova en soupirant profondément. “Eh bien, bien sûr, cela n’a aucun sens d’essayer de prouver quoi que ce soit à un homme armé.”

Lori Hinnant, Evgeniy Maloletka et Vasilisa Stepanenko, The Associated Press