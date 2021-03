Le personnel de l’hôpital de Madrid apprend à faire face au virus

LEGANÉS, Espagne (AP) – Une voix crie «Alerte rouge!» du bout du couloir. Une ambulance vient d’accoucher le dernier résident d’une maison de retraite pour personnes âgées de la capitale espagnole. Il est dans un état critique et le temps presse.

Une chorégraphie bien pratiquée se met immédiatement en mouvement, envoyant une poussée d’adrénaline dans les urgences de cet hôpital de la banlieue de Madrid.

Une par une, l’équipe médicale suit les étapes qu’elle a revisitées depuis que le premier cas de coronavirus a été admis à l’hôpital Severo Ochoa il y a un an. Ce n’est que lorsque l’homme âgé est stabilisé et transféré dans la soi-disant «zone rouge», une zone réservée au traitement du COVID-19, que l’équipe ralentit et retourne à ses ordinateurs.

Il y a un an, le personnel a dû faire face à l’exaspération de combattre un ennemi inconnu, à la peur de ramener le virus à la maison, à la rareté des équipements de protection et aux corps alignés à la morgue. Au plus fort de la contagion, les couloirs de cet établissement de près de 400 lits étaient encombrés de patients sur des chaises et sur des civières car il n’y avait plus de lits pour le flot continu de nouveaux patients.

Les 10 lits de l’hôpital avec des capacités de soins intensifs ont dû être portés à 30 avec beaucoup de créativité et de travail acharné. Iván Andrés, qui surveille les besoins d’entretien de l’hôpital, dit que les livraisons de bouteilles d’oxygène, qui arrivent normalement tous les trois jours, ont augmenté jusqu’à deux fois par jour.

«Il n’y avait tout simplement pas assez de cylindres», se souvient Andrés.

Les médecins, les infirmières, les gardiens, les nettoyeurs et autres travailleurs hospitaliers sont toujours aux prises avec la fatigue émotionnelle de ces jours et les deux autres poussées du virus depuis lors, à la fois avant et après la fin de l’année. La plupart reconnaissent que la pandémie a été une expérience qui a changé la vie.

Le Dr Manuel Delgado, qui dirige les services de psychiatrie de l’hôpital, affirme que la consultation du personnel de l’hôpital est en augmentation et que, pour le moment, les retards dans la vaccination et l’incertitude de ne pas voir une fin claire de la pandémie en sont les sources. de la plupart des soucis.

«C’est fatiguant de ne pas savoir quand cela va finir», dit le médecin aux portes de son service de psychiatrie. «Avoir le doute de savoir si nous allons enfin nous en débarrasser, ou si nous avons manqué beaucoup de choses que nous ne récupérerons jamais.»

Vêtue d’un équipement de protection complet, une équipe médicale passe sous un panneau improvisé qui dit «Ensemble, nous allons réussir» et dans le service de soins intensifs, où un homme dans la soixantaine pleure. L’ambiance est basse, mais les professionnels de la physiothérapie apportent un moment de soulagement en étirant le corps du patient.

Le contact humain est très bien accueilli par les patients COVID-19 qui passent de longues périodes en isolement. Lorsque l’équipe a terminé et qu’elle est sur le point de partir, une infirmière demande: «Tout va bien?»

L’homme, rassemblant toutes ses forces, s’efforce de répondre.

Plutôt que de s’isoler comme l’année dernière, l’Espagne a cette fois opté pour la préservation d’une faible reprise économique et a plutôt imposé des couvre-feux nocturnes, des plafonds sur les rassemblements sociaux et des contrôles de la mobilité dans ses régions. Les écoles et la plupart des magasins sont restés ouverts, y compris des bars et des restaurants dans des régions comme Madrid.

Cette approche semble fonctionner. Le taux d’incidence mobile sur deux semaines des cas de COVID-19 pour 100000 habitants, une mesure clé surveillée par les épidémiologistes et les décideurs, est passé d’un sommet de près de 900 à la fin de janvier à 160 mercredi. Plus de 3,2 millions de personnes ont été infectées et plus de 70 000 sont décédées dans le pays depuis le début de la pandémie.

Les choses se sont améliorées depuis les premiers jours où l’hôpital n’était pas en mesure d’accueillir tous les patients nécessitant un respirateur mécanique. Mais tout le monde ne peut pas soutenir la technique invasive, qui nécessite une intubation et, souvent, de longues périodes dans une unité de soins intensifs face vers le bas, en position couchée, ce qui aide les poumons à pomper de l’oxygène.

Le cœur de Santiago Collado, un chauffeur à la retraite souffrant de problèmes de santé préexistants, a abandonné récemment, peu de temps après que son fils et sa fille aient été autorisés à effectuer une dernière visite en tenue de protection complète.

C’est quelque chose qui aurait été impensable il y a un an, alors que même les visites de compassion étaient interdites.

