Le personnel de l’hôpital «a peut-être accidentellement tué des patients de Covid après des erreurs avec les filtres de ventilateur» dans des services de soins intensifs bondés

Des erreurs du PERSONNEL lors de l’utilisation de ventilateurs peuvent avoir causé la mort de patients de Covid, selon un nouveau rapport.

Cela vient au milieu d’affirmations selon lesquelles les médecins ont utilisé les mauvais filtres dans un « groupe » d’incidents similaires impliquant les filtres du système respiratoire qui sauvent des vies.

Un coroner concerné a publié un rapport concernant le risque de décès futurs après un «groupe» d’incidents similaires Crédit : AFP

Une enquête enquêtera désormais sur la mort de deux patients à l’hôpital London Nightingale en avril de l’année dernière après que le coroner d’East London a émis un avertissement concernant le risque de décès futurs.

On craint que Kishorkumar Patel et Kofi Aning, 66 ans, soient décédés à l’hôpital temporaire alors qu’ils souffraient de Covid après que les mauvais filtres aient été utilisés à l’intérieur de leurs ventilateurs de soins intensifs.

Les incidents ont suscité des inquiétudes quant à la sensibilisation du personnel des soins intensifs alors qu’il travaille dans des salles bondées tout au long de la pandémie.

Peu de médecins et d’infirmières travaillant dans les soins intensifs connaissent tous ces différents filtres et ceux qui doivent être utilisés pour un système respiratoire donné. Expert médical indépendant sur le rapport

Bien qu’il n’ait pas encore été déterminé si les erreurs médicales étaient des facteurs définitifs dans les décès du couple, la coroner Nadia Persaud a pris la mesure peu orthodoxe d’avertir les autres dans un rapport de prévention de futurs décès.

Elle a déclaré que dans les deux cas « il y a eu un incident grave dans lequel le mauvais filtre a été utilisé dans les systèmes respiratoires de leur ventilateur de soins intensifs ».

« Il est entendu que ces deux cas font partie d’un groupe d’incidents similaires. »

Le rapport, envoyé au Collège royal des anesthésistes et à la Faculté de médecine des soins intensifs, a révélé qu’un expert indépendant a déclaré que les cliniciens des soins intensifs étaient confrontés à « une situation extrêmement déroutante ».

« Le codage couleur non standardisé utilisé par les fabricants de ces filtres, le nombre de différents types de filtres avec des noms différents, la position optimale variable des filtres, et si un système respiratoire humide ou sec est utilisé, se traduit par un situation déroutante », ont-ils déclaré.

« D’après mon expérience, peu de médecins et d’infirmières travaillant en soins intensifs connaissent tous ces différents filtres et ceux qui doivent être utilisés pour un système respiratoire donné. »

L’expert indépendant a averti que la classification et le codage couleur non organisés des filtres cruciaux « dignent d’être examinés, simplifiés et standardisés ».

« Comme il y a toujours des pressions au sein des unités de soins intensifs et à la lumière de la réduction imminente et prévue des garanties Covid-19, je considère que des mesures doivent être prises pour répondre à cette préoccupation le plus tôt possible », a ajouté le coroner.

Une enquête sur la mort de l’homme de 66 ans doit avoir lieu au tribunal du coroner de Walthamstow en octobre.